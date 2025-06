Concerto dell'Istituto di Montespertoli per il centenario della morte di Puccini

In occasione del centenario della morte di Giacomo Puccini (1924–2024), l’Istituto Comprensivo di Montespertoli, diretto dalla prof.ssa Sara Missanelli, in collaborazione con l’Associazione Nuova Filarmonica “Amedeo Bassi”, presenta un evento speciale dal titolo:

“Puccini 100: genio e innovazione… con gli occhi delle donne”, con il patrocinio del Comune di Montespertoli e in compartecipazione con il Consiglio regionale della Toscana, per la Festa della Toscana.

Una serata che unisce musica, riflessione e cultura, ideata da Giovanna M. Carli, con la direzione musicale del M° Massimo Annibali, per avvicinare il pubblico alle opere immortali di Puccini e, allo stesso tempo, affrontare con profondità e attualità i temi della parità di genere e dei diritti delle donne.

Frutto dei laboratori condotti dalle classi della scuola secondaria "Renato Fucini", direzione musicale Maria Rosaria Donadio.

Introduce la serata Rossano Falai, che accompagnerà il pubblico in un percorso di ascolto e riflessione sul valore culturale e sociale dell’opera pucciniana, con uno sguardo attento al presente.

Il programma musicale prevede l’esecuzione di celebri arie e cori tratti da capolavori come Gianni Schicchi, La Bohème, Tosca, Turandot e Madama Butterfly, tra cui:

· O mio babbino caro

· Quando men vo

· Un bel dì vedremo

· Coro a bocca chiusa

· Nessun dorma

· Recondita armonia

· E lucevan le stelle

Durante la serata è previsto un intervento speciale e dirompente a cura di Ester Falai, Elisa Ciurdea e Giovanna M. Carli, che guideranno il pubblico in una riflessione profonda sul ruolo delle donne nelle opere di Puccini e nell’attuale società civile.

L’iniziativa fa parte del progetto didattico “Puccini 100: genio e innovazione”, sviluppato durante l’anno scolastico con laboratori musicali e letterari, coinvolgendo attivamente le studentesse e gli studenti dell’Istituto Comprensivo, nel segno dell’educazione ai diritti, all’arte e all’uguaglianza.

Un sentito ringraziamento al Sindaco di Montespertoli, Alessio Mugnaini, e all’Assessora all’Istruzione, Daniela Di Lorenzo, per il sostegno concreto e la sensibilità dimostrata verso i temi della cultura, della scuola e dell’inclusione.

Una serata intensa, aperta a tutta la cittadinanza, per celebrare Puccini attraverso la voce delle donne, nel cuore delle istituzioni e con lo sguardo rivolto al futuro.

Fonte: Ufficio stampa