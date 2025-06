Controllo di vicinato, Montelupo nel Cuore: "Parte fondamentale della sicurezza del territorio"

Anche a Montelupo, nel prossimo consiglio comunale utile, si parlerà di controllo di vicinato. Infatti dopo l'atto ispettivo presentato a Empoli dai consiglieri di Fratelli d'Italia, anche nella città della ceramica si discuterà di sicurezza e cittadinanza attiva proprio grazie a un'interrogazione a firma Monteluponelcuore.

"A fine gennaio scorso - spiega il consigliere Federico Pavese - il sindaco Londi scrisse al Prefetto di Firenze per richiedere la riattivazione del controllo di vicinato nelle frazioni di Fibbiana e Erta e l'attivazione del servizio in zona Bobolino, sulle colline appena fuori il centro. Il tutto in funzione di una situazione critica che si era creata sul territorio montelupino, oggetto, soprattutto in quel periodo, di numerosi furti e rapine, anche in pieno giorno a diversi esercizi commerciali".

Nell'interrogazione si chiede allora se il protocollo d’intesa sottoscritto con la Prefettura di Firenze nel 2018 sia tuttora valido, oppure se siano intervenuti aggiornamenti, rinnovi o modifiche formali al medesimo , chi sia il referente della Polizia Municipale incaricato di svolgere funzione di raccordo con i coordinatori dei gruppi di controllo di vicinato, nonché se tale figura abbia ricevuto direttive specifiche, quali siano gli accordi, formali o informali, intercorsi tra l’Amministrazione comunale e le forze dell’ordine presenti sul territorio (Carabinieri, Polizia di Stato) a supporto del progetto di controllo di vicinato, quali siano le direttive impartite ai coordinatori dei gruppi di vicinato per l’espletamento delle attività di osservazione e segnalazione, in modo da garantire correttezza, efficacia e conformità alle normative vigenti, anche sotto il profilo della tutela dei dati personali e della sicurezza, quali siano i risultati ottenuti dal 2018 a oggi, in termini numerici, di segnalazioni al referente della polizia municipale da parte dei coordinatori dei gruppi di controllo di vicinato, suddivisi per tipologia di reati e zone di provenienza delle segnalazioni medesime, se sono previste riunioni periodiche tra i coordinatori dei gruppi di controllo di vicinato, le Forze di Polizia e la Polizia locale, se sono previste verifiche periodiche in sede di comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

"Siamo a favore da sempre di un sistema di sicurezza integrato - conclude Pavese - e il controllo di vicinato, se effettuato con efficacia ed efficienza, magari, come abbiamo sempre proposto noi, con sistemi incentivanti e premianti per il cittadino, è parte fondamentale di un controllo del territorio comunale. Insieme al potenziamento dell'organico della caserma dei Carabinieri montelupina, grazie all'intervento del governo Meloni."

Monteluponelcuore