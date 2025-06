Corruzione e contributi elettorali, perquisita la sindaca di Prato

La procura di Firenze ha chiesto gli arresti domiciliari per la sindaca di Prato, per Ilaria Bugetti l'accusa è di corruzione. Se ne parla nell'ambito di voti e finanziamenti elettorali per favorire gli interessi di Riccardo Matteini Bresci, imprenditore. Bugetti è stata perquisita nella mattina di venerdì 13 giugno, le è stato notificato un avviso per comparire per l'interrogatorio, poi il gip deciderà sulla misura cautelare.

Stando a quanto riporta Repubblica Firenze l'inchiesta sarebbe partita due anni fa nel corso di un'indagine sulla criminalità cinese. Il rapporto corruttivo tra Matteini Bresci e Bugetti si sarebbe consumato quando Bugetti era consigliera regionale e si sarebbe protratto fino alle elezioni amministrative del 2024 quando è diventata sindaca, si legge sul giornale.

L'imprenditore avrebbe 'investito' su Bugetti per proteggere le sue attività e quelle di persone a lui vicine: avrebbe convogliato numerosi voti alle elezioni del 2024, in cui Bugetti ha vinto diventando sindaca.

