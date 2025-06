Da lunedì 16 giugno lavori di Acque spa in via Cavour, tutte le modifiche del traffico

Parte la riparazione della condotta dell'acquedotto rotta in via Cavour. I lavori eseguiti da Acque spa, cominceranno lunedì prossimo, il 16 Giugno alle 8, in caso di condizioni meteo avverse verranno rinviati ai giorni successivi. L'intervento però comporterà alcune modifiche alla viabilità perché il cantiere coinvolge una porzione di via Cavour.

La polizia municipale infatti ha predisposto un'ordinanza con cui il traffico veicolare viene modificato nella zona del municipio e in un breve tratto di via san Tommaso, via Cavour, via Alighieri in modo da garantire comunque l'accesso a tutte le aree limitrofe al cantiere e vicine a piazza del Popolo.

In via Cavour, tra via del Bosco e l'accesso al parcheggio Ceccafoglia, verrà istituito un doppio senso di marcia.

Il senso di marcia in via Dante Alighieri e in via San Tommaso verrà invertito.

I lavori comporteranno anche la chiusura dell'accesso a piazza del Popolo, dall'incrocio tra via Basili e via Cavour. Sul tratto di via Cavour, lato piazza del Popolo, verrà istituito il doppio senso di marcia e sarà accessibile fino al parcheggio Ceccafoglia, ma solo provenendo da via del Bosco.

Inoltre, verrà invertito il senso di marcia di via Dante e di via san Tommaso (nel tratto compreso tra via Dante e via Cavour).

Per questo, non sarà più possibile l'accesso con svolta a sinistra dall'incrocio di via Cavour in via San Tommaso. Rimane l'obbligo di direzione soltanto a dritto o svolta a destra in via San Tommaso.

Arrivando da via Caravaggio si potrà svoltare esclusivamente a destra in via Cavour.

Il termine dei lavori, salvo imprevisti è fissato per venerdì 27 giugno 2025.

Fonte: Ufficio Stampa