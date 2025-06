"Dal Vangelo all'immensità", mostra di Bruno Marradi alla Fornace Pasquinucci

Venerdì 20 giugno 2025 alle ore 17.30 si terrà l'inaugurazione della mostra di pittura "Dal Vangelo all'immensità", che il Gruppo Culturale Fornace Pasquinucci, presso i locali della ex Fornace Pasquinucci, Piazza Dori -Capraia Fiorentina. La mostra di pittura di Bruno Marradi, artista che risiede nella RSA Le Vele di Fucecchio, gestita dalla cooperativa Colori. La mostra proseguirà nel weekend nelle ore di apertura 17.00/19.00

Bruno Marradi, in un periodo della sua vita sperimentò la sua arte, per lasciarla in seguito a delle vicissitudini personali. Nella casa di riposo di Fucecchio, grazie dell’attenzione degli operatori e della direzione che hanno accolto con sensibilità la sua vena artistica, Bruno ha ritrovato la possibilità di vivere e sperimentare ancora di più la sua arte. Ha potuto così, nel tempo, approfondire la sua poetica che in questa mostra viene espressa pienamente.

"Dipingere: è un passatempo, se dipingo una cosa che ho vissuto ci trovo passione e mi impegno, senza far fatica. Mi dà benessere, mi sento meglio. Mi sento soddisfatto di me stesso, mi sembra di aver fatto qualcosa di importante, che ha valore. Mi libera da pensieri ossessivi e negativi. Mi da’ la possibilità di pormi degli obiettivi e di raggiungerli, con grande soddisfazione. La mia arte non la giudico, io la pratico per stare bene. Mi fa stare bene perché non mi dà pressioni, la vivo liberamente come sento di viverla. Nella mia pittura non ci sono bugie, ma solo la mia verità. O comunque la mia ricerca della verità. I soggetti dei miei quadri nascono sempre da un pensiero, da una riflessione: cerco sempre di trovare un equilibrio tra religione e scienza" afferma Marradi.

La mostra ha il patrocinio del Comune di Capraia e Limite.

Fonte: Ufficio Stampa