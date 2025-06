Dl Sicurezza, Cordone: "La Lega spinge forte sul territorio"

In questi giorni si è conclusa l'attività informativa della Sezione Comunale della Lega Salvini Premier di Fucecchio che ha competenze anche su Cerreto Guidi ed il Valdarno Inferiore, Sezione guidata dal Segretario, Marco Cordone che è anche Vicesegretario Provinciale Vicario di Firenze, sul cosiddetto 'CARO BOLLETTE'; attività informativa che ha portato i militanti leghisti a distribuire in poco più di un mese circa 5.000 volantini nel territorio di competenza, ricordando agli utenti che si possono risparmiare mediamente circa 400 euro l'anno sulle bollette di luce e gas entrando nel mercato a tutele graduali, ingresso che si potrà fare, fino al 30 giugno del corrente anno entrando sul sito di arera.it . In merito interviene Marco Cordone (Segretario Comunale della Lega a Fucecchio), che dichiara:" La gente oltre alla consulenza sulle bollette, ci ha chiesto ripetutamente di intervenire sui temi della Tutela dell'Ordine pubblico e della Sicurezza dei cittadini vista la situazione (e lo affermiamo costruttivamente), un po' preoccupante delle frazioni ma soprattutto del Capoluogo e delle zone di Fucecchio che fanno parte del Sistema Collinare delle Cerbaie, dove nonostante le azioni costanti e valide sia delle Forze dell'Ordine che della Polizia locale, permangono purtroppo dinamiche legate allo spaccio della droga, degli stupefacenti. Siamo sempre stati per un contrasto durissimo agli spacciatori di droga e siamo convinti che la conversione in legge del Decreto Sicurezza rafforzi l'azione delle Forze dell'Ordine contro la criminalità. Abbiamo le idee molto chiare in merito perché per noi Tolleranza Zero significa applicare da parte delle Istituzioni preposte la certezza e l'effettività della pena senza sconti e permessi vari perché se la pena è dura è certa ed i criminali devono stare in galera. Con il nuovo Decreto Sicurezza ci saranno più tutele per le Forze dell'Ordine, più sicurezza per i cittadini e meno impunità per chi delinque. Su Fucecchio ed il territorio circostante, teniamo la guardia alta e visto che l'Arma dei Carabinieri ha organizzato i presupposti per avere un organico rafforzato dei suoi Militi sul territorio, vorremmo sapere dall'Amministrazione Comunale se il progetto della Tenenza è rimasto al palo o va avanti perché avere una Tenenza dei Carabinieri, permetterebbe di contare su un contingente dell'Arma tutto dedicato al territorio di Fucecchio. Speriamo che questa volta ci diano una risposta", chiosa il Segretario Cordone che conclude affermando:" Per noi la Sicurezza è sempre stata al primo posto dei nostri programmi perché non c'è Libertà senza Sicurezza e la lotta alla criminalità deve essere una lotta senza quartiere perché il tessuto sociale e la vita dei cittadini vanno adeguatamente difesi. Ne riparleremo nei prossimi giorni a Fucecchio con un'apposita iniziativa. Mi si consenta alla fine di questo intervento una riflessione personale. Io insieme ai miei collaboratori, mi occupo di questi argomenti perché ci credo e quando tratto tali temi penso sempre a quei due giovani Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Siena, Forziero e Campanile, che 35 anni fa persero la vita per mano di un criminale pluriomicida che qualche mese prima a Firenze aveva assassinato senza alcun motivo mio padre Antonio, nel tentativo di catturarlo".-

Fonte: Lega Fucecchio - Ufficio stampa

