Doppio appuntamento a Montelupo con La Mille Miglia 2025

Protagonista dell’itinerario 2025 della corsa su ruote più affascinante d’Italia sarà anche il Comune di Montelupo Fiorentino. Due le date in cui sarà possibile ammirare il passaggio di oltre 500 auto storiche, incorniciate all’interno del borgo del nostro territorio. Non solo motori e velocità, ma anche eleganza e uno spirito audace, valorizzando e suscitando emozioni.

Il primo giorno da segnare sul calendario è quello di mercoledì 18 giugno, quando all’interno della seconda tappa del giro, la 1000 Miglia attraverserà verso le 9:00: Via S. Allende, Via Don G. Minzoni, Via Roma, Via R. Caverni per terminare sulla strada del Viale Cento Fiori.

Venerdì 20 giugno, per la penultima tappa – la quarta – le auto d’epoca passeranno verso le 10:30 sull'asfalto della SS67.

In entrambi i giorni, la viabilità resterà invariata: le strade coinvolte saranno aperte al transito regolare. Si invita comunque la cittadinanza a prestare attenzione a eventuali rallentamenti dovuti alla maggiore affluenza.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa