Due opere di Dilvo Lotti donate da Giuliano Novelli a San Miniato

Sono due opere della prima fase della vita di Dilvo Lotti quelle che Giuliano Novelli ha voluto donare al Comune di San Miniato, perché potessero poi entrare a far parte del patrimonio della Fondazione dedicata al pittore sanminiatese. Si tratta de "La zia Claudina che piange" del 1945 e della "Venere baldracca" del 1951, due opere che l'ex proprietario aveva acquistato ad un'asta molti anni fa, con un valore stimato di 5mila euro, di cui, nel 2024, con un atto di giunta, ne era stata formalizzata l'acquisizione a patrimonio comunale. A consegnare le opere al sindaco Simone Giglioli, all'assessore alla cultura Matteo Squicciarini e al presidente della Fondazione Lotti, Luca Macchi, sono stati Giuliano Novelli e la figlia, alla presenza dell'ex assessore alla cultura Loredano Arzilli.

"Ringraziamo Giuliano Novelli per aver permesso che due opere così importanti potessero tornare a casa - spiegano il sindaco Giglioli e l'assessore Squicciarini -. Queste due opere, da oggi, entrano formalmente a far parte del patrimonio culturale cittadino e saranno esposte nei palazzi comunali; in un secondo momento, quando la Fondazione avrà la capacità giuridica per poter acquisire questa liberalità, provvederemo a stipularne il trasferimento in favore del suo patrimonio, insieme agli altri beni mobili e immobili di cui dispone, sulla base della successione testamentaria della moglie di Dilvo, Giuseppina Gazzarrini".

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio stampa