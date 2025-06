Empoli per la Pace, convocata assemblea straordinaria

A tutti i partecipanti al Comitato EMPOLI per LA PACE. Al fine di elaborare una progettualità partecipata per una più efficace promozione nell'area Empolese-Valdelsa dei nostri cinque obiettivi politici, per una politica di Pace e disarmo, vorremmo invitarti ad un'Assemblea straordinaria prevista per il giorno venerdì 13 giugno 2025, alle ore 21.00 presso Casa Barzino a Empoli per condividere il seguente O.d.G.:

1.Dimensioni organizzative del Comitato in relazione al funzionamento di un gruppo di coordinamento e di gruppi di lavoro a tema

2. Raccolta fondi per alimentare il fondo cassa.

3.Varie ed eventuali.

Abbiamo cosi avviato una riflessione interna per un processo organizzativo che parte da oggi e che prevede:

1. ASSEMBLEA, punto di partenza e di arrivo delle scelte, delle proposte, della progettualità; promuove dibattiti, manifestazioni, rapporti politici e sociali, itinerari...

2. GRUPPI di LAVORO, flessibili e dinamici, che nascono per rispondere alle varie necessità/attività nel perseguire i tre aspetti sopra detti: politico, culturale e socio-educativo. I gruppi e i loro partecipanti possono scambiarsi in conoscenze e competenze al fine di arricchire il movimento.

3. GRUPPO di COORDINAMENTO, formato da persone, non tante, che si rendono disponibili ad un ruolo di supporto e ricevono il riconoscimento e la legittimazione dell'Assemblea per il coordinamento delle attività. In pratica raccoglie le proposte, articola e predispone le attività, organizza i convegni, prende in carico la gestione dei rapporti istituzionali, prepara i documenti da discutere e ne elabora, dopo la discussione, una versione da portare in Assemblea. Il tutto in stretta connessione con e fra i Gruppi di Lavoro.

4. IL PORTAVOCE è la persona, che si rende disponibile e riceve il riconoscimento e la legittimazione del G. di Coordinamento, che parla a nome del Comitato Empoli per la Pace e lo rappresenta nei rapporti esterni.

Empoli per la pace