Incendio alla sede di Reso, Campinoti (FI-Empoli del Fare) lancia una raccolta fondi: "Aiutiamoli ad aiutarci"

Dopo l’incendio del deposito dell’associazione RE.SO di Avane avvenuto ieri e sul quale grava anche il sospetto che sia di origine dolosa, come ho già fatto telefonicamente e direttamente alla presidente Marinella Catagni, desidero manifestare anche pubblicamente tutta la mia solidarietà per un atto vile che li ha colpiti e che danneggia tutti, non solo l’associazione che tanto si adopera per aiutare gli altri.

Per questo desidero citare una frase importante a me molto cara di Gandhi: NON POSSO FARTI MALE SENZA FAR MALE A ME STESSO, PERCHE SIAMO TUTTI INDISSOLUBILMENTE CONNESSI. In questo senso e sperando di trovare un adesione importante da parte delle persone buone, aziende e associazioni, superando i confini di appartenenza politica, lancio un appello per sostenere economicamente il ripristino immediato delle scorte andate perdute che ammontano a circa 10.000 Euro, dato fornito dalla presidente. E desidero sottolineare che il sogno è vedere anche piccole donazioni ma diffuse a riconferma che siamo un paese resiliente e generoso, che prende le distanze da questi eventi assurdi che spero vengano chiariti, sperando anche che emerga non essere doloso ma del tutto casuale.

Sotto indirizzo e IBAN diretto dell’associazione, che penso sia la soluzione più immediata e diretta, onde evitare inutili passaggi. Facciamo diventare il nostro motto: Aiutiamoli ad aiutarci.

https://www.recuperosolidale.org/

IT83X0842537831000030375166

Banca di Credito Cooperativo di Cambiano – Filiale di Empoli

Intestatario: Re.So. Recupero Solidale

Simone Campinoti, Capogruppo di Forza Italia "Empoli del Fare"

