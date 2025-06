La magia di “Un filo di” torna a colorare Barberino di Mugello

Dopo “Barberino rifiorisce”, “il Mare” e “Il Circo” sarà “L’appetito vien creando” il tema protagonista delle installazioni create delle artiste di “Un Filo di…” che coloreranno il centro storico di Barberino di Mugello per l’attesissimo evento di Urban Knitting giunto quest’anno alla sua undicesima edizione.

“L'undicesima edizione dell'evento di urban knitting “Un filo di...” - commenta l’Assessora alla cultura del Comune di Barberino Anna Nuti - che si terrà a Barberino di Mugello il 14 e il 15 giugno prossimi ha come tema il cibo e, coniugando creatività e alimenti, si titola “L'appetito vien creando”. Nelle segrete stanze fervono i preparativi e vengono ultimati lavori che hanno coinvolto gruppi di donne e uomini i quali, attraverso la condivisione e lo stare insieme, hanno dedicato tempo, competenze e impegno alla realizzazione di scenari e arredi urbani meravigliosi. Nei due giorni della manifestazione il nostro paese diventerà un set magico e pieno di sorprese per grandi e piccini nel quale, come di consueto, si respirerà un clima di allegra operosità e buoni sentimenti legati insieme da quel “filo” di socialità e amicizia. Le installazioni sono ogni anno più curate anche se, nel tempo, l'arte iniziale del crochet, dello knitting e del ricamo è stata affiancata da altre abilità come la pittura, la tessitura, il mosaico…. che arricchiscono e allargano sempre più la platea della manifestazione.

Numerose sia le collaborazioni che le iniziative all'interno di “Un filo di…”: mostre di pittura e fotografia, premio di poesia “Nuovi occhi sul Mugello”, musica, aperitivi, mercatini artigianali. E poi, continua l’Assessora, fiore all'occhiello della manifestazione, la collaborazione con la scuola che ci donerà una mostra dei lavori dei bambini e un laboratorio, organizzato dalla Biblioteca Comunale Enresto Balducci, ad essi dedicato.

E’ un invito colorato, fatto di gioia, di volontariato, di aggregazione e sorpresa poiché è nello stupire il pubblico in modo non convenzionale che risiede l’essenza di questa espressione artistica che interviene nel contesto cittadino e spesso svela significati inediti ai materiali popolari utilizzati, riadattandoli in contesti “fuori luogo” e regalandogli una possibilità diversa”.

Ecco il programma completo di “Un Filo di…” 2025:

Venerdì 13 giugno

ore 18.00 Libreria Capitolo 7: Presentazione del libro "Parole in grammi" con l'autrice Melissa Turchi

Sabato 14 giugno

ore 11.00 Corso Corsini

Inaugurazione mostra di opere della pittrice Anna Pieraccini

ore 15.00 Palazzo Pretorio

Inaugurazione Mostra fotografica collettiva ‘L’ARTE DEL CIBO’ a cura di Associazione INFOTO di Firenze - Breve presentazione da parte dei curatori

ore 15.00 Piazza Cavour davanti a Palazzo Pretorio (in caso di maltempo all'interno della Biblioteca comunale)

ASSAGGI DI LIBRI. Lettura e laboratorio a cura della Biblioteca comunale per bambini/e di 6 anni

Partecipazione gratuita con prenotazione (10 posti) dal 3 Giugno al nr. 366/3468666

Progetto di promozione della lettura per le Scuole dell'Infanzia a.s. 2024/2025

ore 16.00 Teatro Corsini

Cerimonia di premiazione XI Premio Internazionale Letterario e d'Arte "Nuovi Occhi Sul Mugello" a cura dell’Associazione Artistico Culturale Nuovi Occhi Sul Mugello

ore 18.00 Concerto Filarmonica G. Verdi nelle vie e piazze del centro storico

ore 19.30 - 21.30 Viale della Repubblica: Intrattenimento musicale dal vivo all’aperto e Aperitivo a cura di Proloco per Barberino

Dalle ore 9.00: mercatino artigianale lungo Corso B. Corsini

Dalle ore 15.00: mercatino in piazza Cavour.

Domenica 15 giugno

Dalle ore 9.00 per tutto il giorno: mercatino artigianale lungo Corso B. Corsini e in piazza Cavour

Ore 9.00 - 19.00: Apertura Palazzo Pretorio per visita mostra fotografica

Dalle ore 10.00 - Sezione Soci Unicoop Firenze in Corso Corsini: Assaggi di prodotti Coop

Ore 10.30: Giardini viale della Repubblica

Presentazione e mostra degli elaborati delle classi di scuola dell’infanzia e primaria nell’ambito di “UN FILO DI…a scuola”

“Un Filo di…” è un evento organizzato da Associazione culturale Penelope, Comune di Barberino, Biblioteca Comunale, Proloco per Barberino, Associazione Sul Filo del Tempo, Sezione Soci Coop, Compagnia Catalyst, in collaborazione con il comitato commercianti Vivi Barberino, Pubblica Assistenza Maria Bouturlin, Misericordia di Barberino, Associazione Nuovi Occhi Sul Mugello, InFoto e con il contributo di Toscana Energia.

Fonte: Ufficio Stampa