Lavori in via Verdi, lunedì 16 giugno divieto di sosta e transito in due tranche per la giornata

In seguito ai lavori eseguiti da privati per l'abbattimento di due alberi in via Verdi a Empoli, è stata emessa un'ordinanza, la n.242 del 9 giugno 2025, dove sono indicati i necessari provvedimenti alla viabilità per consentire l'operazione in sicurezza.

Il tratto di via Verdi, tra le intersezioni con via Leonardo da Vinci e via Fabiani, vedrà istituito il divieto di sosta e il divieto di transito per veicoli e motoveicoli ad eccezione dei mezzi necessari per concretizzare l’attività citata in premessa dalle 9 alle 12 e dalle 14.30 alle 17.30 nella giornata di lunedì 16 giugno.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

