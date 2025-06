Mancata realizzazione nido "Pinocchio", Guazzini: "Il Comune perderà 1,4 milioni di fondi PNRR"

La consigliera comunale di minoranza del Comune di San Miniato, Manola Guazzini, facente parte del gruppo misto, interviene sulla sua pagina social relativamente alla mancata realizzazione del nuovo nido "Pinocchio" di San Miniato Basso. La notizia, annunciata stamani dall'amministrazione comunale come conseguenza della risoluzione del contratto con l'unica impresa che avrebbe potuto realizzare i lavori, è che l'imprevisto porterà come conseguenza a perdere 1,4 milioni di euro di fondi PNRR.

"Il Comune di San Miniato perderà un finanziamento PNRR di 1 milione e 400mila euro" - dice la consigliera, che recrimina il fatto che "Di questo nessuna informazione è stata mai data al Consiglio." scrive Guazzini "Sindaco ed Assessore ai Lavori Pubblici cercano di salvarsi in corner dicendo che utilizzeranno il cofinanziamento del Comune di 750mila euro per ampliare l'attuale nido di 15 posti, ma non è di certo la medesima cosa che costruire un nido nuovo. Tra l' altro l'asilo nido più vecchio del Comune e quindi non ha caso era stato deciso di realizzarne uno nuovo, perché la struttura è troppo vetusta. Siamo sicuri che basterà una ristrutturazione? Intanto per il prossimo anno scolastico i bambini e le bambine saranno ospitati in moduli prefabbricati che sono costati 250mila euro."

Notizie correlate