Migliora la giovane colpita da un ramo caduto alle Cascine. Il Comune di Firenze avvia controlli straordinari

Sta meglio la 23enne colpita ieri dalla caduta di un ramo di un albero nel parco delle Cascine a Firenze, arrivata a Firenze da Monza col fidanzato per il concerto dei Guns N' Roses.

La prognosi: "è favorevole ed è previsto un pieno recupero dopo l'intervento chirurgico eseguito per la stabilizzazione di una frattura vertebrale, fortunatamente senza conseguenze neurologiche", spiegano i sanitari nella nota che la direzione dell'Azienda ospedaliero universitaria Careggi, dove la giovane era stata trasportata in codice rosso, ha diffuso in giornata.

Nel frattempo, proseguono i controlli del Comune di Firenze sulle alberature della zona.

Con una nota, il Comune spiega che è cominciato nella mattinata di oggi il controllo straordinario alla chioma delle alberature di viale della Tinaia, deciso ieri a seguito del distacco di un ramo che ha ferito una passante. I tecnici agronomi incaricati dei controlli alle alberature dalla Direzione Ambiente hanno effettuato il controllo in quota sulle prime sei piante poste su entrambi i lati del viale della Tinaia, compreso l’esemplare legato all’evento occorso.

Dalle prime verifiche è emerso che le piante non presentano criticità ma a scopo precauzionale e sulla base del principio della massima cautela, è stata decisa la rimozione di un ramo di un altro tiglio presente lungo il viale. I controlli sulle alberature di questa zona continueranno anche nelle prossime ore e nei prossimi giorni i professionisti procederanno con l’analisi dei dati raccolti. Nelle more del completamento delle verifiche l’area interessata sarà mantenuta interdetta tramite transennatura.

“Controlli straordinari che, come amministrazione, abbiamo deciso e che facciamo con la massima attenzione per verificare lo stato delle alberature" ha commentato la vicesindaca e assessora all’ambiente Paola Galgani.

