Morte di Davide Astori, nuove condanne per i medici

Si torna a parlare della morte del calciatore Davide Astori. Il tribunale di Firenze ha condannato a un anno di reclusione Giorgio Galanti, ex direttore di medicina sportiva di Careggi e a otto mesi la dottoressa Loria Toncelli e il professore Pietro Amedeo Modesti. Il processo riguardava la presunta falsificazione di un certificato medico rilasciato all'ex capitano della Fiorentina, deceduto in hotel a Udine il 4 marzo 2018.

Il pm Antonio Nastasi aveva chiesto invece tre anni e mezzo per Galanti, un anno e quattro mesi per Modesti, suo successore, e tre anni per Toncelli: il tribunale ha inflitto condanne più lievi perché non ha riconosciuto la sussistenza dell'aggravante del certificato fidefacente. Sono state respinte le richieste di risarcimento per le parti civili, ovvero la compagna e la figlia di Astori nonché i genitori e il fratello.