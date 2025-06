Morto il professor Valentino Baldacci, già presidente dell'associazione Italia-Israele di Firenze

È scomparso all'età di 88 anni il professor Valentino Baldacci, a lungo tempo presidente dell'associazione Italia-Israele di Firenze di cui adesso era presidente onorario.

I consiglieri metropolitani di centrodestra del gruppo Per il Cambiamento, Alessandro Scipioni, Gianni Vinattieri, Claudio Gemelli e Vittorio Picchianti, esprimono il proprio cordoglio: "Studioso di altissimo profilo, il Professor Baldacci ha saputo coniugare la profondità della ricerca accademica con un impegno civile autentico e appassionato. Fondatore dell’Associazione Italia-Israele di Firenze, è stato un punto di riferimento nella promozione della conoscenza della storia, della cultura e della realtà dello Stato di Israele, che ha sempre sostenuto con sincero affetto e profonda convinzione. La sua instancabile dedizione al dialogo tra i popoli, alla memoria e alla verità storica costituisce un’eredità preziosa per il nostro territorio e per chiunque creda nel valore della cultura come strumento di pace. Alla sua famiglia e a tutti coloro che lo hanno stimato e amato, giungano le nostre più sentite condoglianze".