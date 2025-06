Nido Pinocchio, Bruni (FdI): "Salta il finanziamento Pnrr. Sarà sufficiente la sola ristrutturazione?"

Il Comune di San Miniato ha pubblicato il 13 giugno la notizia che è stato risolto il contratto con la ditta aggiudicataria per realizzare il nuovo asilo nido “Pinocchio” a San Miniato Basso previsto già dal 2022. L’asilo nido è stato il primo costruito nel Comune e quindi la struttura prefabbricata doveva essere sostituita da un asilo funzionale, adeguato alle misure attuali di sicurezza ed alle esigenze degli utenti, tanto che era stata prevista la demolizione del fabbricato costruito 50 anni fa e la ricostruzione con ampliamento da 42 a 60 posti. Per la nuova costruzione era stato assegnato un contributo del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza di 1.400.000 € a cui il Comune aveva aggiunto 750.000 € di risorse proprie. Come sempre il Sindaco e la Giunta non hanno informato il consiglio comunale della nuova situazione tanto che nell’ultimo consiglio comunale del 28 maggio è stato chiesto il motivo della variazione di bilancio di 250.000 € destinati all’acquisto di due moduli prefabbricati per il Nido Pinocchio per ospitare 15 bambini in più. Nessun accenno ai problemi con la ditta appaltatrice. Ed ecco il comunicato stampa: il contributo del PNRR è perso ed il Comune, anziché un nuovo edificio in muratura, farà una semplice ristrutturazione del prefabbricato esistente con i 750.000 € di risorse comunali. La consigliera Francesca Bruni si chiede se una semplice ristrutturazione che ammonta a un terzo della spesa prevista per il rifacimento totale sarà sufficiente a garantire un ambiente idoneo e sicuro, ma la certezza ad oggi è che la struttura prefabbricata resterà tale anche per gli anni futuri.

Fonte: Francesca Bruni, consigliera Fratelli d'Italia San Miniato

Notizie correlate