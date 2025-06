Nido Pinocchio, Forza Italia San Miniato: "Il sindaco venga in Consiglio comunale a riferire"

Con grande rammarico apprendiamo solo dalla stampa della risoluzione del contratto per la realizzazione del nuovo nido d’infanzia “Pinocchio” a San Miniato Basso. Un progetto di grande rilevanza per la nostra comunità, finanziato con risorse PNRR per 1,4 milioni di euro e con altri 750mila euro stanziati dal Comune, che oggi si è rivelato l’ennesimo buco nell’acqua della Giunta Giglioli.

Ciò che più ci preoccupa, al di là del grave ritardo che si abbatterà sulle famiglie sanminiatesi e sui servizi educativi, è l’assoluta mancanza di trasparenza con cui l’amministrazione comunale ha gestito questa vicenda. Le opposizioni consiliari e i cittadini non sono mai stati informati né coinvolti in alcun modo. Ancora una volta, le scelte vengono calate dall’alto e i fallimenti nascosti fino a quando non diventano inevitabili.

Non è accettabile che un appalto integrato di questa portata – con fondi europei a rischio e risorse comunali impegnate – si concluda senza che siano mai state convocate le opposizioni per una comunicazione ufficiale. È chiaro che qualcosa non ha funzionato sin dall’inizio, a partire dalla gestione della gara d’appalto, che ha visto un solo partecipante, fino all’assenza di una programmazione esecutiva da parte dell’impresa vincitrice.

Oggi l’amministrazione cerca di correre ai ripari proponendo una ristrutturazione dell’edificio esistente. Ma anche questa “soluzione alternativa” viene annunciata solo a giochi fatti, senza condivisione, senza confronto, e senza la minima autocritica per un progetto abbandonato al suo destino.

Forza Italia San Miniato chiede con forza che il Sindaco venga in Consiglio comunale a riferire pubblicamente su tutta la vicenda: dai motivi della risoluzione contrattuale alla gestione dei rapporti con l’impresa, fino alle reali possibilità di salvare parte del finanziamento o di attuare un nuovo progetto nei tempi utili. La città ha diritto di sapere.

È giunto il momento che l’amministrazione PD la smetta di decidere tutto a porte chiuse e inizi a rispettare il ruolo dell’opposizione come voce legittima della cittadinanza. L’educazione dei nostri bambini non può essere ostaggio dell’inadeguatezza gestionale e del silenzio istituzionale.

Fonte: Coordinamento Comunale Forza Italia – San Miniato