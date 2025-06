Notte Bianca: un grande successo per la nuova formula firmata Viamaestra

È stata una vera e propria esplosione di creatività e partecipazione quella andata in scena nel cuore della città durante la Notte Bianca (ieri 12 giugno), organizzata da Viamaestra, che ha scelto di puntare su una nuova formula ispirata al teatro di strada e alle arti performative. Migliaia le persone che hanno animato le vie e le piazze fino a tarda notte. Per tutta la serata il centro storico si è trasformato in un grande palcoscenico all’aperto, accogliendo performance artistiche dislocate in tutte le piazze grazie all’impegno delle scuole di ballo e danza, delle associazioni musicali, delle associazioni di volontariato. Spettacoli di acrobatica aerea, trampolieri, danza classica e moderna, musica live, artisti di fuoco, installazioni di arte contemporanea interattiva e videomapping hanno sorpreso e incantato un pubblico eterogeneo e curioso, composto da famiglie, giovani, turisti e residenti.

Luci, colori e suoni hanno creato un’atmosfera suggestiva e coinvolgente, in cui la città ha mostrato il suo volto più creativo, accogliente e partecipativo. Grande entusiasmo anche tra i commercianti del centro, che hanno registrato un notevole aumento dell’afflusso di pubblico rispetto alle scorse edizioni. Molti negozi hanno scelto di restare aperti oltre l’orario, aderendo all’iniziativa con vetrine a tema, iniziative e promozioni speciali.

“Un successo oltre le aspettative. Abbiamo voluto proporre qualcosa di nuovo, che mettesse al centro l’arte, la creatività e la partecipazione – spiega Laura Martelli, presidente di Viamaestra – La risposta è stata straordinaria: vedere le piazze piene, le famiglie coinvolte, i giovani entusiasti, è la conferma che la strada intrapresa è quella giusta.”

“Una grande partecipazione – dice la sindaca Susanna Cenni - e un grande impegno da parte degli organizzatori e dei tanti che hanno collaborato e contribuito. Un ringraziamento alle Forze dell’Ordine e alla Protezione Civile e soprattutto un enorme grazie a ViaMaestra per aver costruito un evento davvero bello, curato e partecipato dalla comunità”.

L’iniziativa è stata realizzata grazie alla collaborazione tra Viamaestra, Comune, Fondazione Elsa, Confcommercio, Confesercenti, Sezione Soci Coop, con il contributo fondamentale di decine di volontari delle associazioni di Protezione Civile. Prossimo appuntamento giovedì 19 giugno per proseguire con la programmazione dell’estate di Viamaestra con la presentazione di un libro sulla Val d’Elsa ed un concerto blues.

Fonte: Ufficio Stampa