Odontoiatria pubblica: apre anche a Pisa, in Aoup, l’ambulatorio di area vasta per le urgenze

Apre anche a Pisa nei giorni festivi, già a partire da domenica prossima 15 giugno, nella sede dell'Unità operativa di Odontostomatologia e chirurgia del cavo orale dell'Aoup, l’ambulatorio per la gestione clinica delle urgenze odontoiatriche di area vasta in collaborazione con l’Azienda Usl Toscana nord ovest.

L’apertura nei festivi risponde alla delibera di giunta regionale nr. 63 del 27 gennaio scorso, che prevede l'implementazione dell'assistenza odontoiatrica territoriale tramite ambulatori diagnostici operativi in ogni area vasta e, a partire dall’autunno, in ogni provincia.

Proprio in base a questa delibera, nell’area vasta si è deciso di partire con Pisa grazie alla collaborazione Aoup-Asl per poi predisporre lo stesso servizio, successivamente, negli altri territori dell’Azienda Usl Toscana nord ovest.

A Pisa la sede è stata individuata nello stabilimento ospedaliero di Santa Chiara (all’Edificio 10, I piano) e vi lavoreranno, a turnazione, medici di ambedue le Aziende dalle 8 alle 13. Fuori da questa fascia oraria, sempre nei festivi, scatta la reperibilità per cui le prestazioni urgenti verranno svolte dai medici odontoiatri al Pronto soccorso di Cisanello (Edificio 31, piano terra).

Al Santa Chiara l’Aoup ha da sempre effettuato attività ambulatoriale per le urgenze odontoiatriche con accesso diretto dal lunedì al sabato. Adesso, con l’ampliamento dell’apertura anche nei giorni festivi, sarà garantita la continuità assistenziale specialmente per le persone più vulnerabili per trattare tutte le infezioni acute (emorragie, dolore acuto, pulpotomia, molaggio di irregolarità smalto-dentinali conseguenti a frattura etc…).

Fonte: AUOP - Ufficio stampa

