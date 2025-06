Oltre 1700 prodotti raccolti per l’Emporio Solidale di Montespertoli

Nel corso della giornata sono stati donati complessivamente 1721 articoli, per un totale di oltre 900 euro di spesa in generi alimentari e beni di prima necessità, tra cui alimenti a lunga conservazione, prodotti per l’igiene personale e per la casa. Un risultato che conferma la forza della solidarietà locale e l’importanza di reti di supporto come l’Emporio Solidale, che ogni giorno offre un aiuto concreto alle famiglie più fragili del territorio.

Tutti i beni raccolti saranno ora inseriti all’interno del minimarket dell’Emporio Solidale, dove circa 50 famiglie residenti a Montespertoli in condizioni di difficoltà economica possono fare la spesa con una tessera speciale. Il progetto – che rappresenta un’evoluzione rispetto al tradizionale pacco alimentare – non solo restituisce autonomia e dignità alle persone, permettendo loro di scegliere direttamente i prodotti di cui hanno più bisogno, ma ci consente anche di conoscerle meglio, di comprendere il livello delle loro difficoltà economiche e di offrire un supporto più mirato per aiutarle a superare questo momento difficile.

“Questa è la seconda raccolta che facciamo dedicata al nostro Emporio che ha aperto a gennaio del 2024. Lo scorso anno, quasi cinquanta famiglie hanno usufruito dell'Emporio, a conferma del valore di questo servizio che continua a esistere anche grazie a gesti concreti di solidarietà come la raccolta alimentare.” Dichiarano le assessore Di Lorenzo e Viti - “Il risultato della raccolta è la dimostrazione tangibile di solidarietà e impegno che da sempre caratterizzano la nostra comunità. Questa iniziativa è il risultato di sforzi congiunti di molti volontari che ringrazio infinitamente per il loro impegno a favore delle iniziative rivolte alla solidarietà.”

La raccolta si è svolta sabato 24 maggio davanti all’ingresso della Coop di Montespertoli ed è stata promossa dall’Emporio Solidale in collaborazione con la Misericordia di Montespertoli, la Propositura di Sant’Andrea, la Casa del Noi, e con il patrocinio del Comune di Montespertoli. Un’occasione che ha ribadito il valore della solidarietà e dell’impegno comunitario: ogni cittadino può contribuire a sostenere una rete di aiuto che rende più forte e coesa la nostra comunità.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa

