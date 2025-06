Palazzo Leggenda, dai mattoncini in digitale al laboratorio sul gelato

Tornano nuovi appuntamenti per le letture e i laboratori a Palazzo Leggenda, la Biblioteca delle Bambine, dei Bambini, delle Ragazze e dei Ragazzi di Empoli.

La settimana inizia con un doppio appuntamento alla mattina: martedì 17 giugno alle 10.30 tornano i 'Gruppi di lettura a Palazzo!', età consigliata tra gli 11 e i 14 anni. In contemporanea, dalle 9.30 alle 12.30, è l'ora di 'Un libro per l’estate': stai cercando una bella lettura estiva? Vieni a Palazzo Leggenda! All'indomani, mercoledì 18 giugno, dalle 17 appuntamento con le Storie in terrazza, aperto a tutti dai 2 ai 7 anni.

Giovedì 19 giugno si parte alla mattina alle 10.30 con 'Giochiamo a…Ticket to ride (7-13 anni)'. Al pomeriggio, dalle 17, un evento in digitale per scatenare la fantasia: Costruzioni Lego…al computer! I famosi mattoncini diventano digitali! In questo incontro muoveremo i primi passi nel mondo di BrickLink Studio, un programma che permette di creare set Lego al computer mettendo a disposizione ogni componente possibile! Attività per ragazzi e ragazze dai 9 ai 14 anni. Prenotazione consigliata.

E passiamo a venerdì 20 giugno. Alle 17 un laboratorio pensato per bambine e bambini dai 3 anni chiamato 'Giocare con l’Arte - L’atelier del Gelato: Colori, Gusti e tanta fantasia!'.

Cari piccoli artisti, siete pronti per una dolce avventura alla scoperta dei colori e dei sapori? Venite a creare la vostra coppetta di gelato tutta speciale! In questo laboratorio, pensato per i bambini più piccoli, useremo la carta crespa per realizzare un gelato colorato e divertente, proprio come quello che sognereste di mangiare! Ogni partecipante potrà scegliere i propri gusti preferiti, dai colori più freschi come il gusto menta o limone, a quelli più golosi come la fragola o il cioccolato. Prenotazione consigliata.

Concludiamo la settimana con sabato 21 giugno alle 10.30 il consueto appuntamento per i piccolissimi con i Baby m-assaggi (18-36 mesi)

Sabato 21 giugno Palazzo Leggenda parte per la Mille miglia! Attività a tema (6-12 anni) a partire dalle ore 16,30.

Tutti i dettagli e info-prenotazioni https://biblioteca.comune.empoli.fi.it/il-programma-di-giugno-a-palazzo-leggenda/

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

Notizie correlate