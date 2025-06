Parco dell’Ambrogiana: due camminate per ripensare insieme il 'polmone verde' della città

Il Comune di Montelupo Fiorentino, in collaborazione con Co&So Empoli e Sociolab, organizza due camminate finalizzate a progettare assieme ai cittadini azioni di valorizzazione di uno dei luoghi simbolo della città: il Parco dell’Ambrogiana, spazio verde che circonda la storica Villa Medicea.

Le due camminate partecipate sono in programma venerdì 20 giugno e giovedì 10 luglio, con partenza alle ore 18:00 dall’ingresso del parco in Viale Umberto I.

Le camminate saranno momenti di osservazione, ascolto e confronto aperti a tutta la cittadinanza – con particolare attenzione ai giovani under 30, alle associazioni e alle attività locali – per raccogliere idee, desideri e visioni utili a definire nuove modalità di fruizione dello spazio.

Il Parco dell’Ambrogiana è già oggi un luogo molto frequentato, attrezzato con giochi per bambini e aree per lo sport all’aperto. Ma le sue potenzialità sono ancora inespresse. L’obiettivo dell’Amministrazione è quello di promuovere un utilizzo più ampio, condiviso e continuativo, rendendolo un vero e proprio luogo di aggregazione intergenerazionale e di ritrovo per la comunità.

«Vogliamo ascoltare i cittadini per immaginare insieme nuove funzioni per il parco: dall’organizzazione di iniziative culturali e ricreative, fino all’idea di attivare un piccolo chiosco o punto ristoro che possa contribuire a rendere il parco ancora più vivo», afferma l’assessora alle politiche giovanili e alla cultura, Aglaia Viviani.

Questa attività si inserisce nel contesto del progetto FOOL PARK – Dentro il parco, fuori dagli schemi.



La manifestazione FOOL PARK che proprio nel mese di luglio animerà il Parco dell’Ambrogiana con eventi e attività pensati per i giovani: rappresenta così un laboratorio di sperimentazione urbana, da cui potranno nascere soluzioni permanenti di riattivazione dello spazio pubblico.

Partecipare è semplice e gratuito: occorre inviare una mail di iscrizione a francesco.ranghiasci@sociolab.it e poi presentarsi venerdì 20 giugno alle 18 in viale Umberto.

L’ iniziativa promossa dal Comune di Montelupo Fiorentino in partenariato con Coeso e Sociolab con il finanziamento dell’Unione Europea, della Repubblica Italiana e della Regione Toscana.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa