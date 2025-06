Aperture estive: parte la raccolta dati per le attività al pubblico a Castelfranco di Sotto

L'amministrazione comunale di Castelfranco di Sotto sta per avviare una raccolta di dati rivolti alle attività rivolte al pubblico, per poter arrivare nel mese di luglio a organizzare con la maggiore precisione possibile un sistema informativo per i cittadini, sui servizi che rimarranno attivi in estate e sui periodi di chiusura. L'ufficio Suap, nei prossimi giorni invierà in modo massivo a tutte le attività una PEC, con la quale verrà chiesto di compilare un form online, dove inserire alcuni dati relativi all'attività, tra cui un recapito telefonico, l'indirizzo mail (non pec), l'eventuale sito aziendale di riferimento, il periodo di sospensione estiva dell'attività e il giorno di chiusura settimanale.

Tutti i titolari di un'attività sono invitati a compilarlo, entro la fine del mese di giugno per poter essere poi inseriti nel materiale informativo digitale, che andrà a rappresentare una sorta di vademecum per tutta l'utenza durante il periodo estivo. Uno strumento quindi, che per le attività ha anche una valenza promozionale indiretta, ovvero si informano i cittadini che se hanno bisogno di quel servizio in quelle date troveranno aperto o chiuso. Il form può essere compilato collegandosi al link che troveranno nella pec e che ha come landing page il questionario da predisporre su un applicativo di Google. Questo il link: (https://shorturl.at/dWLmO)

Il link sarà poi reperibile anche dal sito del comune nei prossimi giorni. Una volta raccolti i dati, come accadeva anche in passato sarà realizzato il materiale informativo sulle aperture e le chiusure del periodo estivo, attraverso materiale (opuscoli) e attraverso il sito del comune. In questo materiale inoltre verranno anche fornite altre informazioni relative alla vita cittadina di Castelfranco e delle frazioni durante i mesi di luglio, agosto e settembre.

“Con questa iniziativa – spiega l'assessore alle attività produttive Pino Calò - vogliamo andare a fornire un duplice servizio. Da una parte informare i cittadini sulle attività che rimarranno aperte nel periodo estivo a Castelfranco e nelle frazioni, dall'altro vogliamo andare a promuovere la vita commerciale dei nostri centri, in modo da dare anche un piccolo aiuto agli esercenti nel periodo estivo che notoriamente, se da un lato è quello in cui si vive un po' di più all'aperto, dall'altro è anche il momento che il capoluogo e le frazioni tenderebbero a svuotarsi. Attraverso gli opuscoli che nasceranno da questa iniziativa, vorremmo dire ai nostri cittadini, ricordatevi che i nostri centri vanno vissuti anche in estate e troverete questi servizi aperti. Pertanto invito tutte le attività a compilare il form, molto semplice basta rispondere alle poche domande presenti e inviarlo in modo che il Suap poi possa elaborare questa sorta di elenco, che alla fine deve servire per restare a Castelfranco anche in estate. Penso che non ve ne sarà bisogno, perché gli uffici hanno fatto un ottimo lavoro e hanno creato un form semplicissimo, ma se proprio una persona dovesse trovare difficoltà o ha bisogno di informazioni, può rivolgersi all'ufficio Suap per delucidazioni sulla compilazione”.

Fonte: Ufficio Stampa

Notizie correlate