Piazza Macelli, Più Certaldo: "Una giungla, c'è stato errore di valutazione?"

Ad un anno dalle elezioni e dall’insediamento della Giunta Campatelli in quota PD, non si è visto nessun segnale di miglioramento per le condizioni in cui quotidianamente Piazza dei Macelli viene soffocata dal traffico e dalle nevrosi (tante), dei malcapitati fruitori. Con l’apertura della Casa di Comunità “Rita Levi Montalcini”, i posti auto necessari a fronteggiare il fabbisogno odierno risultano insufficienti; la situazione pare addirittura peggiorare a causa dei lavori in Via Roma che hanno sottratto altri posti auto ed acuito le difficolta di circolazione.

È sufficiente assistere alla giungla quotidiana di auto che sosta su quella parte di pavimentazione che, teoricamente, sarebbe un camminamento pedonale, preso d’assalto dalle auto, sottraendo quindi spazio alla sicurezza dei pedoni, per comprendere la gravità della cosa. Non dobbiamo inoltre dimenticare che sulla piazza si affacciano attività commerciali e numerose abitazioni, costrette ormai da troppo tempo a convivere con questo disagio.

Sarebbe opportuna una riflessione: c’è stato o no un errore di valutazione durate la fase progettuale?

Visto che perseverare è diabolico, sarebbe il caso di pensare a come intervenire concretamente. I presupposti sbandierati in campagna elettorale di dirottare su quel parcheggio le auto dei turisti che poi a piedi, dovrebbero raggiungere la funicolare non è credibile, non c’è abbastanza spazio!

Purtroppo non conosciamo le intenzioni né del Sindaco né tanto meno quella della sua squadra di governo, tutta. Perché non ci illustrano i progetti migliorativi per quell’area? Sono cambiate le promesse ostentate dal partito di maggioranza durante la campagna elettorale? È possibile pensare ad un modello di comunità veramente accessibile?

Sono tutte domanda queste, alle quali vorremmo una risposta e che purtroppo, ad oggi, restano disattese. A permanere, di sicuro, sono i disservizi verso i cittadini, purtroppo.

Lista Civica Piu Certaldo

