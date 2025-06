Pinocchio in Strada, FI: "Atteggiamento contraddittorio del Comune"

Il Coordinamento Comunale di Forza Italia San Miniato desidera esprimere apprezzamento per l’iniziativa “Pinocchio in Strada”, svoltasi l’12 giugno a San Miniato Basso e curata dal CCN. Ancora una volta i commercianti locali si sono distinti per passione, spirito di iniziativa e senso di comunità, dando vita a un evento partecipato e ben organizzato, capace di animare le strade della frazione con entusiasmo e creatività.

Tuttavia, non possiamo esimerci dal denunciare, ancora una volta, l’atteggiamento contraddittorio dell’Amministrazione comunale. Sempre pronta a farsi fotografare alle inaugurazioni delle varie realtà commerciali, si dimostra poi del tutto assente quando si tratta di occuparsi del bene comune e delle esigenze quotidiane del territorio.

Emblematico è il caso di Piazza della Pace, la principale piazza di San Miniato Basso: da anni abbandonata all’incuria, priva di manutenzione, con una struttura pubblica trascurata e senza un’adeguata illuminazione; nemmeno in occasione di eventi come questo, dove cittadini e visitatori si fermano, si incontrano e vivono lo spazio urbano.

Un luogo che dovrebbe rappresentare il centro vitale della frazione è stato ridotto a una zona dimenticata, creando un contesto di degrado che penalizza anche le attività commerciali che vi si affacciano. È l’ennesima dimostrazione di un’Amministrazione più attenta all’apparenza che alla sostanza, capace di tagliare nastri ma incapace di tutelare e valorizzare gli spazi pubblici fondamentali per la vita di una comunità.

San Miniato Basso merita di più: merita rispetto, attenzione e una gestione che guardi al futuro con serietà e responsabilità.

Coordinamento Comunale Forza Italia – San Miniato