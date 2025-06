Polizia Municipale Empolese Valdelsa, due concorsi per 11 nuovi agenti

11 Comuni, un’estensione di 753,54 km², una popolazione di quasi 168.000 abitanti: l’Unione dei Comuni Empolese – Valdelsa è un’area eterogenea e non semplice da presidiare.

Per questa ragione, da tempo è atteso un concorso pubblico finalizzato all’assunzione di undici nuove figure che andranno a integrare l’attuale organico: sette a tempo indeterminato e quattro a tempo determinato per 36 mesi.

Ieri sono stati pubblicati due distinti bandi sul sito dell’Unione dei Comuni.

In essi vengono descritte le caratteristiche della figura che sarà assunta e le funzioni previste per il ruolo.

L’Istruttore di Polizia Locale vigila sul rispetto delle norme in materia di viabilità, commercio, edilizia, igiene e sicurezza urbana.

Interviene per tutelare l’incolumità pubblica e privata, anche in collaborazione con altre forze di polizia. Svolge attività di prevenzione, controllo del territorio e supporto all’Autorità Giudiziaria.

Predispone atti amministrativi e di polizia giudiziaria, raccoglie dati e gestisce procedimenti nei vari ambiti di competenza. Opera con autonomia e responsabilità, anche nel coordinamento di risorse e collaboratori.

Per candidarsi è necessario essere in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado ed è richiesta una serie di competenze trasversali specifiche.

Nel bando, infatti, si richiede capacità di orientamento al servizio, ovvero attenzione ai bisogni degli utenti e impegno per migliorare la qualità dei servizi pubblici; consapevolezza del contesto, cioè capacità di comprendere e adattarsi ai cambiamenti dell’ambiente istituzionale; e gestione delle emozioni, intesa come abilità nel riconoscere e regolare le proprie emozioni per affrontare situazioni complesse con equilibrio.

«Il contesto storico e territoriale in cui viviamo è complesso e in continuo cambiamento. Gli agenti di polizia municipale sono il primo interfaccia della pubblica amministrazione sul territorio e la loro funzione va ben oltre il semplice controllo. Senza contare che la gestione associata implica che gli agenti possano operare anche in zone molto diverse fra loro. Consapevoli di questi aspetti, oltre a dotare il servizio di soluzioni tecnologiche e attrezzature funzionali a facilitare il lavoro, ci siamo posti l’obiettivo di assumere nuovi agenti. Con i due concorsi pubblicati ieri avviamo questo processo», afferma Simone Londi, sindaco di Montelupo Fiorentino e delegato per l’Unione dei Comuni Empolese – Valdelsa alla Polizia Municipale.

Per Massimo Luschi «Quadro esce un bando per assunzione di nuovi agenti della Polizia Locale è sempre un’ottima notizia; questa volta le ottime notizie sono due perché oltre al bando per assunzioni a tempo indeterminato abbiamo anche un bando per assunzioni a tempo determinato. Grazie alla Giunta dell’Unione per questo importante segnale, che indica chiaramente l’obiettivo di potenziare il Comando per la tantissime attività cui ogni giorno è chiamato.

Abbiamo bisogno di persone che credono fermamente nel lavoro che quotidianamente svolgono al servizio del cittadino, un ruolo quello della Polizia Locale sempre più al centro delle richieste e necessità delle nostre comunità».

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa