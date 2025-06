Postazione 'salvavita' nella Galleria Nazionale di Pistoia

Domani sabato 14 giugno alle 11.00, presso la Galleria Nazionale a Pistoia, si terrà la cerimonia d’inaugurazione per la donazione di una postazione DAE esterna (defibrillatore semiautomatico esterno) in memoria dell'Ing. Enio Gori, a due anni dalla sua scomparsa.

La donazione, fatta dal figlio Paolo all'Associazione Galleria Nazionale e al Comune di Pistoia, è a vantaggio di tutta la comunità. Il dispositivo, infatti, sarà collocato in una zona dove sono presenti attività commerciali e artigiane, esercizi ed enti pubblici, con una popolazione stimata di circa 400 persone stanziali e altrettante presenze dinamiche giornaliere.

L''installazione del defibrillatore anche grazie all’Associazione Galleria Nazionale Pistoia con il sostegno di: Comune di Pistoia, Azienda USL Toscana Centro, Regione Toscana con il Progetto Giovanisì - e la Misericordia di Pistoia.

All’inaugurazione è prevista la partecipazione di autorità istituzionali e professionisti sanitari, il Sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi, la Presidente della SDS Pistoiese Anna Maria Celesti, il Direttore del Dipartimento Rete Sanitaria Territoriale AUSL Toscana centro Daniele Mannelli, il Portavoce del Presidente della Regione Toscana Coordinatore del Progetto Giovani Si Bernard Dika e il Professore Giulio Masotti.

L'ingegner Enio Gori, era un professionista molto conosciuto nella provincia di Pistoia per essere stato a lungo Presidente delle Terme di Montecatini e dell'AssoTerme Nazionale; ha progettato importanti opere anche di valenza internazionale. I familiari, con la donazione del Dae, vogliono ricordare il proprio congiunto a due anni dalla scomparsa.

La presenza di defibrillatori nei luoghi pubblici e nelle aree ad alta affluenza, come la Galleria Nazionale, è particolarmente importante ed è altrettanto fondamentale che ci siano persone in grado di saperlo utilizzare in caso di arresto cardiaco, per questo motivo, nella stessa giornata di sabato, con inizio alle 15:30, sempre presso la Galleria Nazionale, si terrà un corso completamente gratuito di formazione all’utilizzo del defibrillatore anche spiegate le tecniche di primo soccorso.

Il corso, che è stato organizzato grazie alla collaborazione del Gruppo Formazione della Misericordia di Pistoia, permetterà di formare una cinquantina di persone, alle quali verrà rilasciato un attestato della Regione Toscana con il progetto iCuore.

Questa iniziativa fa seguito alla donazione avvenuta il mese scorso nel comune di Montale ed ha la finalità di promuovere l’importante messaggio di “adottare un DAE”, un idea che ha avuto l'apprezzamento del terzo settore, delle associazioni locali e del Gruppo dei Formatori della Misericordia di Pistoia, che da tempo sono impegnati nella promozione della cultura della prevenzione, nella formazione e nella sensibilizzazione all’uso di questi strumenti salvavita. L'educazione alla manovra di rianimazione cardiopolmonare (RCP) e all'uso del defibrillatore è essenziale per garantire che, in caso di necessità, ci sia la possibilità di intervenire in maniera adeguata e tempestiva.

Fonte: Ausl Toscana Centro