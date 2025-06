Salva una persona che tenta suicidio, il sindaco: "Gesto eroico e altruista. Menzione d'onore"

Un ragazzo ha tentato il suicidio, ma l'inquilino del piano di sotto ha compreso quanto stava accadendo ed è salito sulla ringhiera della terrazza per salvarlo. Uno "straordinario atto di coraggio e altruismo" come lo definisce il sindaco di Gambassi Terme Sergio Marzocchi in una nota pubblicata anche sui canali social del Comune che è valsa la 'menzione d'onore' per il cittadino: "Desideriamo esprimere la nostra più profonda ammirazione e gratitudine all'uomo. In un momento di estrema difficoltà per un nostro concittadino, ha dimostrato un’eccezionale prontezza e un’incrollabile determinazione. A rischio della propria incolumità, ha compiuto un gesto eroico intervenendo per salvare una persona in grave difficoltà, impedendo un tragico epilogo".

"Questo atto di ineguagliabile valore civico - continua la nota - non solo ha salvato una vita, ma ha anche offerto un vivido esempio di cosa significhi essere un eroe nella nostra comunità. La sua azione non è stata solo un gesto impulsivo, ma un atto di profonda umanità che merita il più alto riconoscimento. La sua azione rimarrà impressa nella memoria collettiva come un simbolo di speranza e dedizione al prossimo".

Notizie correlate