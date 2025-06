Torna la festa annuale dei Donatori di Sangue Fratres di Montecalvoli

Inizia mercoledì 18 giugno la consueta Festa annuale dei Donatori di Sangue Fratres di Montecalvoli con un'apericena e karaoke con sorpresa organizzato in collaborazione con il Circolo ACLI di Montecalvoli presso la piazza del Comune a Montecalvoli Alto, alle ore 20.00 con prenotazione obbligatoria.

Giovedì 19 giugno presso il Circolo ARCI La Perla "Senza Froniere - POOH Tribute Band - Tour 2025" per cantare tutti insieme i grandi successi dei Pooh, alle ore 21.30, ingresso gratuito.

Sabato 21 giugno alle ore 17.00 ritrovo presso la sede dei Donatori di Sangue in Via Indipendenza n. 12 a Montecalvoli Alto con rinfresco e sfilata, per le vie del centro storico, dei labari e deposizione corona al monumento ai caduti, a seguire Santa Messa del Donatore alle ore 18.00 ed infine aperitivo e cena presso il Ristorante Oasi al Lago di San Donato aperta a tutti, con premiazione dei donatori e lotteria con ricchi premi. Ingresso a offerta. Sia per l'apericena del 18 giugno che per la cena del 21 giugno la prenotazione è obbligatoria fino ad esaurimento posti telefonando al n. 346 5410276.

Fonte: Ufficio stampa