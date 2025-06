Tutti a tavola con Lilt al Galluzzo, per l’assistenza domiciliare gratuita ai malati oncologici

Si può sostenere la prevenzione dei tumori anche semplicemente cenando in compagnia. È questo lo spirito che da sempre anima l’appuntamento “Il Galluzzo per la Lilt”, la manifestazione che quest'anno dal 24 al 29 giugno porterà ogni sera, dalle 19.30, buon cibo e solidarietà nell’area feste di viale Tanini, nel cuore del Galluzzo.

Organizzata dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori - Associazione Provinciale di Firenze l’iniziativa unisce volontari, cittadini e amici della Lilt in sei serate all’insegna della buona cucina, con pizze, primi piatti e specialità preparate e servite dai volontari. L’intero ricavato sarà destinato al C.A.M.O. – Centro Aiuto al Malato Oncologico, il servizio di assistenza domiciliare gratuita rivolto alle persone malate di tumore e alle loro famiglie.

“È un appuntamento molto bello nella sua semplicità, che ci permette di raggiungere tante persone– dice Alexander Peirano, presidente della Lilt Firenze – Condividere una cena diventa un gesto concreto di solidarietà verso chi affronta la malattia: partecipare significa sostenere i nostri progetti sul territorio, in particolare l’assistenza domiciliare, che accompagna i pazienti e le loro famiglie in un momento delicato della vita".

Il servizio Centro di Aiuto al Malato Oncologico, attivo dal 2001, opera in collaborazione con le Unità di Cure Palliative dell’area fiorentina, fornendo gratuitamente a domicilio tutti gli ausili sanitari di cui il paziente in fase avanzata di malattia può avere bisogno (letti ospedalieri, carrozzine, materassini antidecubito). È presente a Firenze, nella Valdisieve, nel Chianti, a Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, Scandicci e in numerosi altri comuni della provincia.

“Grazie all’impegno quotidiano dei volontari e al sostegno delle persone che partecipano a iniziative come questa – conclude Peirano – possiamo continuare a garantire un aiuto gratuito e umano a chi ne ha più bisogno. Vi aspettiamo al Galluzzo, anche una cena può fare la differenza".

Per informazioni: 055 576939, legatumorifirenze.it

Fonte: Ufficio Stampa

