Vescovi toscani a Gerusalemme: si organizza il rientro in Italia

Dopo l’attacco missilistico di Israele sull’Iran di stanotte, l’Iran ha reagito con l’invio di droni che sono in arrivo. Spiega Simone Pitossi, che sta seguendo il gruppo dei vescovi toscani, in questi giorni in pellegrinaggio in Terra Santa: "Ci hanno portato fuori dalla città vecchia di Gerusalemme che adesso è chiusa. Tutti i collegamenti stradali sono interrotti. Siamo sul pullman per andare verso la Giordania. Dobbiamo capire se gli israeliani ci fanno uscire, mentre i giordani ci stanno già aspettando. Stanno cercando di capire se lo spazio aereo giordano è aperto e che voli ci sono per il rientro".

Nel video, padre Ibrahim Faltas, Vicario della Custodia di Terra Santa, spiega il cambio di programma che oggi vedrà i vescovi toscani lasciare Gerusalemme. Cancellato il volo da Tel Aviv, il rientro avverrà dalla Giordania. Per la prima volta gli israeliani hanno chiuso l’accesso alla moschea di Al Aqsa nel giorno del venerdì. Israele è in stato di emergenza, tutto chiuso scuole e uffici.

