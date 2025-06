Al via il memorial "A Cena con Mario e Mauro" dell’ASD Vitolini Calcio

E’ stata presentata alla stampa la 6° edizione del memorial benefico “A Cena con Mario e Mauro” organizzato dall’ASD Vitolini Calcio e finalizzato a ricordare le figure di Mario Proietti e Mauro Lastrucci, due indimenticati pilastri della società di calcio vinciana. Mario Proietti è stato lo storico presidente del Vitolini, mentre Mauro Lastrucci ha dato una spinta decisiva alla realizzazione del campo sportivo locale. Il memorial si svolgerà mercoledì 18 giugno presso il Centro Padel di San Miniato, con gare non stop che, dalle 14,00 in poi, vedranno protagonisti numerosi ex calciatori professionisti come Massimo Maccarone, Daniele Croce, Mirko Valdifiori, Dario Dainelli, Francesco Caputo e tanti altri ospiti speciali. Nella splendida location messa a disposizione dalla Allianz Sinergy Group di Empoli, ha preso la parola l’organizzatore dell’evento Gianluca Proietti che ha messo in evidenza la finalità benefica della giornata, volta a coniugare lo sport con la solidarietà. L’obiettivo del memorial, ha sottolineato Proietti, è infatti quello di donare un ecografo portatile al reparto pediatrico dell’Ospedale San Giuseppe di Empoli. A tutte le squadre che daranno vita al torneo di padel, composte da ex calciatori professionisti e da semplici appassionati, saranno forniti kit personalizzati realizzati attraverso il supporto dei tanti partners aderenti all’iniziativa.

Al termine del torneo, ha reso noto Proietti, la serata proseguirà nella suggestiva location della Loggia dei Medici di Cerreto Guidi dove, a bordo piscina, si svolgerà alle 20,30 una cena musicale, una lotteria a premi a cura degli sponsor e la tradizionale asta benefica con tanti oggetti esclusivi, cimeli sportivi e maglie autografate dai grandi campioni. Gianluca Proietti ha ricordato infine che l’obiettivo del Vitolini è quello di continuare a far crescere l'evento, di edizione in edizione, con uno sguardo sempre attento alle tematiche sociali e alla comunità del circondario. Presente in sala anche il sindaco di Vinci Daniele Vanni che ha descritto il Vitolini come una realtà importante del territorio, in grado di coniugare i successi sportivi, come il recente titolo di campione provinciale Uisp Empoli Valdelsa conquistato un mese fa al Carlo Castellani, a una costante attenzione rivolta alla collettività. Ha preso poi la parola il direttore del reparto di Pediatria dell’Ospedale San Giuseppe di Empoli Roberto Bernardini che ha sottolineato l’importanza di uno strumento come l’ecografo portatile per i bambini in età pediatrica. L’ex giocatore azzurro Daniele Croce, in rappresentanza dei tanti campioni che saranno presenti al “Centro Padel di San Miniato” il prossimo mercoledì 18 giugno, è intervenuto per un saluto ai presenti e per evidenziare l’entusiasmo e l’impegno con i quali tanti ex calciatori hanno aderito all’iniziativa benefica promossa dal Vitolini nel ricordo di Mario Proietti e Mauro Lastrucci.

