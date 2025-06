Allevatori, sostegno per promuovere la partecipazione a manifestazioni zootecniche

La Regione Toscana ha attivato l’intervento di “Promozione della partecipazione a momenti di scambio tra allevatori che detengono animali iscritti ai libri genealogici per il 2025.

“Vogliamo incoraggiare il confronto e lo scambio di esperienze tra allevatori che possiedono animali iscritti a registri ufficiali.– ha detto la vicepresidente e assessora all’agricoltura Stefania Saccardi – L'obiettivo è migliorare la qualità del patrimonio genetico degli allevamenti. Gli allevatori possono condividere conoscenze, tecniche e strategie per la selezione degli animali perché lo scambio di informazioni e l'accesso a riproduttori di qualità contribuiscono a migliorare la qualità degli allevamenti”.

In questo modo la Regione sostiene le attività volte a conseguire e diffondere il miglioramento genetico del patrimonio zootecnico regionale, sia con l’obiettivo di migliorare la competitività degli allevamenti, sia per valorizzare gli usi sostenibili del territorio rurale e conservare la biodiversità, attraverso la promozione della partecipazione a momenti di scambio tra allevatori che detengono animali iscritti ai libri genealogici, per esempio le manifestazioni zootecniche ufficiali dei Libri Genealogici delle specie e razze di interesse zootecnico.

L’intervento prevede un sostegno all’ organizzazione delle manifestazioni zootecniche legate ai libri genealogici attivando un regime d’aiuto. Le risorse stanziate per l'annualità 2025 sono pari a 80.000 euro e possono accedere al sostegno previsto gli Enti selezionatori riconosciuti che operano in Toscana, che detengono i Libri genealogici delle specie/razze d’interesse zootecnico e l’Associazione Regionale Allevatori della Toscana che abbia ricevuto delega dall’Ente selezionatore per l’organizzazione della/e manifestazione/i di Libro genealogico oggetto della domanda di sostegno.

Fonte: Regione Toscana