Alluvione a Empoli, sostegno ai cittadini: aperto il portale per le domande di ristoro

L'amministrazione di Empoli continua a sostenere i cittadini che hanno subìto danni dagli eventi meteorologici eccezionali dello scorso marzo 2025.

Da lunedì 9 giugno è stato aperto il portale della Regione Toscana dedicato alla presentazione delle domande di contributo per l'immediato sostegno dopo l'alluvione. Il sindaco di Empoli, Alessio Mantellassi, all'indomani del ritorno alla normalità aveva fatto attivare due canali di comunicazione e supporto: il canale WhatsApp GAE - Gruppo Alluvionati Empoli e il numero di telefono dello Sportello Ristori 0571/757635, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12, il martedì anche dalle 15 alle 18. I due canali di comunicazione servono a dare informazioni chiare, aggiornate e complete in merito alle future richieste di ristori.

Adesso la Regione Toscana ha stabilito le modalità con due ordinanze dell'autorità commissariale, la 62 dedicata a chi ha dovuto lasciare la sua abitazione perché allagata, danneggiata o per l'avviso di sgombero da parte dell'autorità locale; la 66 per presentare le domande tramite portale già indicato entro il 31 luglio 2025.

La presentazione delle domande, previo autenticazione SPID/Carta Nazionale dei Servizi/Carta di Identità Elettronica, è possibile già in autonomia o tramite il proprio commercialista. La Regione ha pubblicato sul sito dedicato alla Protezione Civile un'area tutorial per guidare passo passo la presentazione delle domande.

Per dare un supporto ulteriore a chi ha difficoltà, l'amministrazione mette a disposizione i Punti Digitale Facile a disposizione per tutta la città. Con questi punti, gestiti dalla cooperativa Il Piccolo Principe e attivi da mesi sul territorio, verranno fornite informazioni e supporto per la compilazione delle domande.

Questi gli orari e i luoghi degli sportelli:

• Casa Barzino (via Barzino, 1), lun-gio 9-14, ven 9-13

• Centro Giovani Avane (via Magolo, 32), lun e mer 17-19, mar e ven 9-13 15-19, gio 15-19

• Urp Empoli (via Giuseppe del Papa, 41), lun, mar e ven 9-13, mer-gio 8.30-13, sab 9-12.

Per prenotare un appuntamento, basterà chiamare i seguenti numeri: 0571/82403 - 334/8343218.

In aggiunta, si terranno due appuntamenti pubblici dove verranno spiegate le modalità di compilazione delle domande. Lunedì 16 giugno, dalle 15 alle 18, l'appuntamento è nella scuola 'Colombo' di Ponzano. La settimana successiva, giovedì 19 dalle 21 alle 23, per chi non è potuto essere presente il lunedì, l'appuntamento è nel parcheggio esterno alla scuola. In questi appuntamenti verranno spiegate le modalità iniziali di presentazione delle domande e verranno presi gli appuntamenti di chi li richiede. Non sarà possibile presentare le domande di ristoro nei due open day.

Ai cittadini di Ponzano è stata anche recapitata una lettera nelle proprie case, a firma del sindaco, dove si informa della novità per questo primo appuntamento.

Il sindaco Alessio Mantellassi spiega così l'iniziativa: "Avevamo promesso di andare avanti con le iniziative a sostegno dei residenti per avere un immediato ristoro e già a pochi mesi da quei terribili eventi si è aperto il canale di presentazione delle domande. Fare domanda ora è essenziale per ricevere i sostegni dalla Regione e dallo Stato, per questo il Comune darà un appoggio a chi si trova nella situazione di dover presentare queste richieste. Rimangono i canali informativi telematici del GAE e dello Sportello Ristori, che in questi mesi hanno raccolto rispettivamente oltre 700 iscritti e centinaia di telefonate. Per chi avrà bisogno di ulteriore supporto, mettiamo a disposizione i Punti Digitale Facile. Ringrazio il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, per il supporto che non è mai mancato, e la cooperativa Piccolo Principe che gestisce sul territorio i PDF, i cui volontari si metteranno a disposizione per fornire le competenze digitali di chi fa fatica a masticare questi linguaggi. Qualora ci saranno novità, l'amministrazione è in prima linea per fornirli a tutta la cittadinanza".

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

Notizie correlate