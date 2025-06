Asilo San Miniato e fondi PNRR, Meini (Lega): "Incompetenza o sbadataggine?"

"I fondi del PNRR si stanno rivelando, spesso, un toccasana per i nostri Comuni, ma bisogna avere anche la capacità di saperli intercettare e poi gestire in modo adeguato per evitare che svaniscano, com'è accaduto a San Miniato - afferma Elena Meini, Capogruppo in Consiglio regionale della Lega."

"In pratica su sette milioni di euro, peraltro non moltissimi rispetto a quelli ottenuti da località più piccole, 1,4 milioni di questi sono, colpevolmente, svaniti e quindi il progettato nuovo asilo resterà solo un sogno. L'amministrazione sanminiatese, con in testa il Sindaco Giglioli, prova ad arrampicarsi su specchi molto scivolosi, accampando scusanti che, comunque, non ridaranno la possibilità alle famiglie con bimbi piccoli di poter usufruire di una nuova struttura educativa. Si tratta d'incompetenza, o di sbadataggine? In ogni caso, il risultato è sotto gli occhi di tutti; persi i soldi del PNRR, l'asilo tanto agognato non si potrà realizzare", conclude la rappresentante della Lega.