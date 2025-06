Cade un altro ramo alle Cascine

Un altro ramo è caduto nel parco delle Cascine, a Firenze. È successo questa mattina, sabato 14 giugno, in viale della Catena. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito.

Il ramo, appartenente a un bagolaro, si è staccato da un’altezza di circa 15-20 metri ed è precipitato con violenza a terra. Per puro caso non ha colpito nessuno. L’area è stata prontamente messa in sicurezza, il ramo rimosso, e il viale è stato riaperto al transito.

Secondo quanto riferito da Palazzo Vecchio, la pianta era stata sottoposta a una valutazione visiva della stabilità (VTA) nel marzo scorso, senza che fossero rilevate criticità. Il prossimo controllo era previsto per marzo 2025.

Gli esperti parlano di un possibile caso di “summer branch drop”, un fenomeno che può verificarsi nelle giornate estive molto calde, quando rami anche sani cedono improvvisamente sotto il loro stesso peso.

L’episodio arriva a distanza di appena due giorni da un altro crollo, sempre alle Cascine, in viale della Tinaia: un ramo di tiglio si era staccato mentre decine di persone attendevano di entrare al concerto dei Guns N’ Roses. In quell’occasione, una ragazza era stata colpita e ferita.

Due episodi ravvicinati che riaccendono i riflettori sulla sicurezza degli alberi nel principale parco cittadino.

Notizie correlate