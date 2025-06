Calcio Storico 2025, i Rossi travolgono gli Azzurri nella prima semifinale

I Rossi di Santa Maria Novella conquistano la finale del Calcio Storico Fiorentino 2025 con una netta vittoria per 16 cacce e mezzo a 5 sugli Azzurri di Santa Croce.

La prima semifinale, giocata questo pomeriggio in piazza Santa Croce ha visto il predominio costante della formazione in rosso. Sin dai primi minuti, i Rossi hanno imposto il loro ritmo, portandosi rapidamente in vantaggio e mantenendo il controllo del gioco. Gli Azzurri hanno provato a reagire nella fase centrale del match, ma senza mai riuscire a riaprire davvero la partita. Per i Rossi, si trattava anche di una rivincita simbolica della finale dello scorso anno, vinta sempre contro gli Azzurri ma alla più sofferta “caccia d’oro”.

Ospite d’onore dell’incontro è stato Jovanotti, accolto con entusiasmo dal pubblico. A ricoprire il ruolo di magnifici messeri sono stati tre fuoriclasse della Rari Nantes Florentia e della nazionale italiana di nuoto: Leonardo Zazzeri, Filippo Megli e Matteo Restivo.

Ora l’attenzione si sposta sulla seconda semifinale, in programma domani, che vedrà affrontarsi i Bianchi di Santo Spirito e i Verdi di San Giovanni. I vincitori si contenderanno il titolo con i Rossi nella finalissima del 24 giugno, giorno di San Giovanni, patrono della città.