Concorso Estar per assistenti amministrativi: solo 138 ammessi su 2.500, Cisl e Cgil denunciano "anomalie"

Critiche e preoccupazioni da parte dei sindacati Cisl Fp e Fp-Cgil in merito agli esiti del concorso per assistenti amministrativi indetto da Estar per le aziende sanitarie toscane.

“Dei 2.500 partecipanti al concorso a tempo indeterminato – afferma la Cisl Fp Toscana – solo 138 hanno superato le prove scritte e sono stati quindi ammessi agli orali. Un dato assolutamente anomalo, al quale si sommano molte segnalazioni che stiamo ricevendo da parte dei partecipanti al concorso, su domande non pertinenti, mal formulate o completamente errate”.

Anche la Fp-Cgil, tramite il segretario provinciale di Livorno con delega alla sanità, Simone Assirelli, parla di “sorpresa e preoccupazione” per l’esito della prova scritta: “Si sono moltiplicate le segnalazioni alle nostre strutture rispetto a domande non pertinenti, mal formulate o totalmente errate. Al di là delle eventuali conseguenze dovute a ricorsi legali, è importante per noi esprimere la nostra ferma contrarietà a una modalità fallimentare di gestione di appuntamenti fondamentali come i concorsi pubblici”.

Assirelli sottolinea anche “lo spreco di risorse pubbliche: una graduatoria di un centinaio scarso di persone per tutte le aziende sanitarie della Toscana comporterà la necessità di riaprire a breve un’altra procedura concorsuale, con un aggravio di costi economici ed organizzativi”. E aggiunge: “Molti dei partecipanti sono già lavoratori della Asl Toscana Nord Ovest a tempo determinato o tramite cooperativa, che da anni aspettano una stabilizzazione. Un’occasione sprecata per dare giusta dignità lavorativa a chi lavora in condizioni precarie”.

Il segretario della Cisl Fp Toscana, Andrea Nerini, annuncia che “nei prossimi giorni approfondiremo la questione, perché il dato emerso non torna e lascia parecchi dubbi. Valuteremo attentamente la situazione e la possibilità di effettuare ricorsi”.

