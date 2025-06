Donna cade in zona impervia a Firenzuola, salvata da vigili del fuoco e Pegaso

È avvenuto intorno alle 12:25 di oggi l’intervento dei Vigili del Fuoco per soccorrere una donna caduta in una zona impervia in località Covigliaio, nel comune di Firenzuola. Sul posto sono intervenute le squadre del distaccamento di Barberino del Mugello (comando di Firenze) e di Monghidoro (comando di Bologna).

All’arrivo dei soccorritori, la donna era già stata raggiunta dal personale sanitario, giunto a bordo dell’elicottero regionale Pegaso. Dopo essere stata stabilizzata e sistemata su una barella, è stata trasportata fino all’elicottero e trasferita in ospedale per ulteriori accertamenti.

L’operazione si è svolta con successo grazie alla collaborazione tra i vari enti di soccorso.

