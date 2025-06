Inviato il dossier per la candidatura di Pietrasanta a Capitale dell’Arte Contemporanea

"È con orgoglio e gratitudine per tutti coloro che hanno lavorato con noi, in questi mesi, che posso, finalmente, annunciare l’invio al Ministero della Cultura del dossier di candidatura della nostra città a Capitale italiana dell’arte contemporanea 2027".

A dirlo è il sindaco di Pietrasanta Alberto Stefano Giovannetti.

"Un progetto che abbiamo costruito insieme, raccogliendo dalle forze buone di Pietrasanta, della Versilia, della Toscana e di altre città italiane e straniere idee, suggerimenti e punti strategici da sviluppare per raccontare la nostra storia. La storia di una città che non solo custodisce le proprie radici ma è proiettata al futuro, aperta alla sperimentazione e pronta ad accogliere nuove proposte e linguaggi".

"Per regolamento - spiega - non possiamo scendere nel dettaglio del dossier, composto da circa 40 progetti “esterni” che vanno ad arricchire le 5 linee portanti individuate dal Comune. Ma possiamo dire che è un mosaico di proposte innovative, eventi stimolanti e collaborazioni internazionali per rendere l'arte contemporanea accessibile a tutti, dai più giovani ai meno esperti: abbiamo messo nero su bianco la ricchezza del nostro patrimonio artistico, la vitalità delle nostre istituzioni culturali, la maestria dei nostri artigiani e l'entusiasmo della comunità artistica che ha scelto Pietrasanta come base per dare corpo alla propria creatività".

"La candidatura a Capitale italiana dell'Arte Contemporanea, però, non è un traguardo ma un punto di partenza. È un'opportunità straordinaria per valorizzare il lavoro di artisti, curatori, galleristi e di tutti coloro che ogni giorno contribuiscono a rendere così vibrante il nostro sistema-cultura; per stimolare la crescita culturale e sociale, offrendo nuove occasioni di apprendimento, partecipazione e inclusione; per promuovere un dialogo aperto e costante tra tradizione e innovazione, tra il nostro passato e le sfide del futuro".

"Vorrei ringraziare uno per uno tutti i protagonisti di questo splendido lavoro di squadra: enti pubblici, istituzioni private, associazioni e fondazioni culturali, università e singoli cittadini. Una nota di particolare riconoscenza voglio però esprimerla per i nostri maestri artigiani, depositari di tecniche e saperi che rendono possibile la realizzazione di opere d'arte di fama mondiale e che hanno fatto, di Pietrasanta, un riferimento internazionale per la scultura; per il mondo della scuola, fra i nostri più solidi sostenitori con tante realtà di diverso ordine e grado, locali e non; per il volontariato e l’associazionismo, che anche in questa occasione hanno risposto con grande cuore e partecipazione; per le gallerie d’arte, che non sono semplici luoghi di esposizione ma catalizzatori di energia creativa, motori di sviluppo e interlocutori fondamentali per rafforzare l'identità culturale della nostra città".

"Sappiamo - conclude - che la strada è ancora lunga: ora, dobbiamo continuare a lavorare insieme e a promuovere la nostra candidatura con passione, per dimostrare all’Italia che Pietrasanta è la scelta giusta per rappresentarla come Capitale dell’arte contemporanea".

Fonte: Comune di Pietrasanta - Ufficio Stampa