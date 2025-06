Uniti per Gaza e per la pace: a Fucecchio grande partecipazione alla Marcia della Resistenza

"Fermate questo massacro". È il grido che si è alzato ieri, venerdì 13 giugno, durante la Marcia della Resistenza, promossa dall'amministrazione comunale di Fucecchio in collaborazione con l’associazione #FucecchioèLibera e con la partecipazione di Emergency (Gruppo della Piana Fiorentina).

Un cammino silenzioso che ha condotto i partecipanti dal Parco della Memoria al Casotto del Sordo, in località Massarella. La marcia, fortemente voluta dalla sindaca Emma Donnini, è nata con la volontà di aumentare nei cittadini la consapevolezza sulla strage di civili in atto a Gaza e, al contempo, raccogliere fondi da destinare ai volontari di Emergency, uno dei pochi baluardi ancora in funzione in Palestina per mantenere il diritto alla salute.

Presenti numerose amministrazioni del territorio, tra cui la sindaca Sara D'Ambrosio e l'assessore Alessio Minicozzi del Comune di Altopascio, il sindaco Giovanni Campatelli e l'assessora Benedetta Bagni del Comune di Certaldo, l'assessora Ottavia Viti del Comune di Montespertoli e gli assessori Andrea Marino e Kendra Fiumanò del Comune di Montopoli in Val d'Arno.

Al termine della marcia si è tenuta la performance "Genopalesticidio", a cura del gruppo GasArti Produzioni, rappresentazione di quella distorta percezione della realtà, tanto comune nella società contemporanea. A seguire, spazio all'intervento di Walter, volontario della Piana Fiorentina di Emergency, che ha raccontato la difficile situazione a Gaza e la difficoltà dei medici stessi ad operare e garantire le più semplici terapie ai civili.

"Abbiamo creato un vero momento di resistenza – commenta la sindaca Emma Donnini – e ringrazio tutti, dai più piccoli alle istituzioni che ci hanno affiancato. Un ringraziamento speciale va alla consigliera Linda Fondelli per la straordinaria organizzazione della serata. Occasioni come questa sono fondamentali per alimentare la speranza e tornare a casa con una riflessione in più. Ogni associazione presente, insieme alle istituzioni, è portavoce di tante persone che, ogni giorno, scelgono di essere portatrici di pace".

La marcia è stata condotta dalla guida ambientale escursionistica Guia Boletti, che l'amministrazione ha ringraziato per la disponibilità e per la sensibilità dimostrate. Ulteriore ringraziamento all’Associazione Il Padule, a partire dal presidente Paolo Pellegrini, per la partecipazione ed il prezioso contributo.

I fondi raccolti durante la serata saranno destinati ad Emergency per il tramite dell'associazione #Fucecchioèlibera. Chiunque volesse contribuire, può ancora donare attraverso l'associazione.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa