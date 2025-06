Guerra Israele-Iran: Don Giovanni Paccosi è tornato in Italia

Sono atterrati poco prima delle 14 all’aeroporto di Fiumicino i primi tre vescovi toscani della delegazione della CET (Conferenza Episcopale Toscana) costretta a lasciare Gerusalemme dopo l’attacco di Israele contro l’Iran.

Si tratta di monsignor Paolo Giulietti, arcivescovo di Lucca, monsignor Simone Giusti, vescovo di Livorno, e monsignor Giovanni Paccosi, vescovo di San Miniato. I tre presuli erano partiti questa mattina da Amman, in Giordania, dove l’intera delegazione era arrivata ieri per motivi di sicurezza, dopo aver abbandonato la città santa in seguito all’inasprirsi del conflitto in Medio Oriente.

La missione della CET era guidata dal cardinale Paolo Augusto Lojudice, presidente della Conferenza e arcivescovo di Siena nonché vescovo di Montepulciano.

Nei prossimi giorni è previsto il rientro in Italia anche degli altri membri della delegazione.

