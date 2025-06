Inaugurati a Quarrata i Giardini di Villa Medicea La Magia

Oggi si è tenuta l’inaugurazione ufficiale, alla presenza delle Istituzioni e delle Autorità Civili e Militari, dei giardini della Villa Medicea La Magia, sancendo di fatto la riapertura completa di tutto il complesso monumentale patrimonio UNESCO.

Alla presenza del Sindaco di Quarrata Gabriele Romiti, del Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e dell’architetto Marco Pellegrini, funzionario della Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato, il giardino à parterres di Villa La Magia è stato riaperto ufficialmente: si tratta dell’ultimo tassello di un sapiente e minuzioso restauro, durato 22 mesi, che ha interessato il complesso monumentale patrimonio UNESCO in tutte le sue parti.

Il complesso monumentale della Villa Medicea La Magia è stato restaurato grazie a un intervento di 2 milioni e 382mila Euro finanziato per 2 milioni di Euro dall’Unione Europea grazie ai fondi Next Generation EU (PNRR) e per la quota restante da parte del Comune di Quarrata.

L’opera di Daniel Buren Muri Fontane a 3 colori per un esagono, opera in situ collocata nel parco della Villa è stata invece restaurata grazie a un contributo di Fondazione CariPt e Comune di Quarrata in occasione della mostra Daniel Buren: Fare, Disfare, Rifare realizzata dalla Fondazione Pistoia Musei e in corso fino a luglio 2025.

Ad illustrare gli interventi di restauro che hanno interessato Villa La Magia sono stati l’architetto Francesco Tronci, responsabile unico del progetto di restauro della Villa per il Comune di Quarrata, il dottor Luca Ghezzi, progettista dell’intervento di restauro del giardino romantico e di quello à parterres e la dottoressa Lidia Gallucci, restauratrice delle opere lapidee del complesso monumentale.

I lavori del complesso de La Magia sono iniziati a Gennaio 2023 e si sono conclusi a Dicembre 2024.

Ventidue mesi di sapienti e minuziosi lavori di restauro che hanno coinvolto diciassette aziende diverse, interessando il complesso monumentale in tutte le sue parti, compreso il giardino romantico e quello à parterres, il viale di accesso e la relativa illuminazione, le sculture e le componenti lapidee del giardino, le fontane e la vasca del lago.

Particolare attenzione è stata riservata al verde storico con nuove piantumazioni che hanno consentito di reimpiantare alcune specie tipiche delle ville medicee della Toscana, scomparse dalla Magia negli ultimi decenni, tra le quali agrumi, alberi da frutto, bulbose e rose.

Il restauro del verde storico sia in corrispondenza del giardino romantico che del giardino à parterres, ha comportato anche la realizzazione di nuovi impianti di irrigazione e di illuminazione a led. In particolare il giardino romantico è stato completamente ridefinito per quanto riguarda il disegno dei vialetti, delle aiuole e delle siepi.

Per quanto riguarda le strutture architettoniche che caratterizzano Villa La Magia sono stati effettuati lavori di restauro suddividendo tutto il complesso monumentale in cinque diversi lotti funzionali: portale monumentale di accesso al parco e relative componenti decorative; cappella in stile neogotico del giardino romantico e del muro di contenimento nel giardino à parterres; componenti lapidee e delle sculture presenti nel parco e rifunzionalizzazione impiantistica delle fontane e delle componenti idrauliche storiche; verde storico del giardino à parterres e del giardino romantico comprensivo della realizzazione di impianti di irrigazione e di illuminazione a led ed interventi sulle alberature monumentali; sistemazione stradale e illuminazione di alcuni percorsi del parco e realizzazione di opere complementari.

DICHIARAZIONI

Gabriele Romiti, sindaco di Quarrata

“Un restauro complesso, per il quale ringrazio la preziosa collaborazione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato, finalizzato alla tutela, al recupero e alla valorizzazione di un patrimonio a disposizione di tutta la comunità di Quarrata e non solo, che l’Amministrazione Comunale ha il dovere di conservare e tutelare per il bene di tutti quanti. Stiamo lavorando per consentire di vivere e di usufruire Villa La Magia sempre di più, tutti i giorni dell’anno, sia all’interno che all’esterno di questo straordinario complesso monumentale da oggi tornato al pieno splendore”.

Eugenio Giani, presidente Regione Toscana

“E’ davvero un momento importante quello di oggi, con una risposta bellissima da parte di tutta la comunità di Quarrata. Sono orgoglioso

di aver partecipato alla genesi , insieme all’allora ministro Franceschini, dell’inserimento dei parchi nei fondi del PNRR come misura di

volano per uscire dalla pandemia. Il Comune di Quarrata, sia nella sua parte tecnica che amministrativa e politica, ha saputo cogliere al volo

questa straordinaria opportunità, con bravura, capacità e lungimiranza, acquistando questo bene nel lontano 2000 e gestendolo fino ad oggi,

migliorandolo sempre. Villa Medicea La Magia rappresenta un patrimonio di tutti noi ed è lo specchio di una Toscana che sa essere bella,

unica e attrattiva”.

Marco Pellegrini, Soprintendenza Archeologia, belle arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato:

“I finanziamenti statali con fondi del PNRR rappresentano un’occasione unica per valorizzare il nostro patrimonio culturale, e il restauro dei giardini storici ne è un esempio emblematico. Questo importante risultato è il frutto di una visione condivisa e di una collaborazione virtuosa tra enti pubblici, istituzioni culturali e amministrazioni locali. Le sinergie messe in campo hanno permesso non solo di recuperare luoghi di straordinaria bellezza e valore storico, ma anche di restituirli alla comunità in una chiave contemporanea e sostenibile. È la dimostrazione concreta di come il PNRR possa essere motore di rigenerazione culturale e territoriale.”

Fonte: Comune di Quarrata - Ufficio Stampa