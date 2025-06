Inaugurato il "Parterre" di San Giuliano Terme

Una festa insieme alla cittadinanza per la storica piazza del "Parterre" di San Giuliano Terme, rinata grazie ad un progetto di rigenerazione urbana che ha visto la riqualificazione finanziata per buona parte dalla Commissione europea con fondi Next generation Eu (Pnrr), che l'Amministrazione comunale sangiulianese era riuscita a captare, a copertura dell’investimento per il secondo lotto dei lavori.

Al taglio del nastro, oltre al primo cittadino Matteo Cecchelli, erano presenti il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, il vicesindaco Francesco Corucci, gli assessori comunali Fabiana Coli, Filippo Pancrazzi, Roberta Paolicchi e Angela Pisano,

"Anche questo grande obiettivo è stato raggiunto: rinasce uno dei luoghi che hanno fatto la storia del capoluogo termale - ha affermato il sindaco Cecchelli, che detiene anche la delega alla Rigenerazione urbana -. Un progetto di rigenerazione urbana, che diventa rigenerazione sociale grazie ad una piazza vissuta giornalmente o con iniziative culturali od esperienziali come Bagni di vino, inaugurata contestualmente. Un lavoro che abbiamo fatto partire nella scorsa consiliatura e che abbiamo riconsegnato alla collettività più bello, migliorato nella fruibilità a seguito dell’abbattimento delle barriere architettoniche. Un luogo che potrà essere vissuto da tutti, grandi e piccini, con parco giochi, palco per iniziative culturali ed una nuova distribuzione arborea, con il ritorno dei platani, della tipologia resistente al cancro colorato, che storicamente caratterizzavano la piazza ottocentesca”.

L'investimento complessivo dei due lotti sfiora il milione di euro. “Per il primo lotto - ha spiegato Cecchelli - sono stati impiegati 370mila euro, grazie anche al contributo della Fondazione Pisa da 250mila euro e alla cifra di 120mila euro messa a disposizione dal bilancio comunale. Preliminarmente al primo lotto di intervento, la piazza è stata acquisita interamente al patrimonio comunale; la metà della proprietà, infatti apparteneva alla Regione Toscana ed è stata acquistata per una cifra pari ad euro 132.350. Gli interventi del secondo lotto invece sono stati coperto dal contributo del Next generation Eu della Commissione europea, ottenuto dagli uffici del comune di San Giuliano Terme che ringrazio, che ha finanziato interamente l'intervento da 610mila euro”.

E non finisce qui. "Adesso avanti con l'ultimo step, siamo al lavoro per il progetto esecutivo della nuova "baracchina" che avrà un locale ristoro e bagni pubblici. Ciò permetterà di completare la piazza, rafforzandone il ruolo sociale di spazio aggregativo, oltre a dare un nuovo servizio ai cittadini", ha concluso Cecchelli.

Fonte: Comune di San Giuliano Terme - Ufficio Stampa

