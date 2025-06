Pinocchio in Strada non delude: in tanti al primo appuntamento

L'arrivo in piena regola dell'estate è coinciso con la festa grande di Pinocchio in Strada, l'appuntamento di giugno che tutti aspettavano.

Giovedì 12 giugno, dalle 20 fino alla mezzanotte, è stato il momento di animazioni, giochi, shopping e divertimento. Un evento a ingresso gratuito che ha permesso di scoprire le tante attrattive del Centro Commerciale Naturale, organizzatore dell'evento con il patrocinio del Comune di San Miniato. Le foto parlano da sole: la Tosco Romagnola è diventato un lungo corso pieno di gente in festa.

Ma non finisce qui: giovedì 19 giugno è tempo della cena in strada, stavolta con l'ambizione di portare 'Il Mare a i'Pinocchio'. Pietanze prelibatissime di pesce all'interno della cornice di una cena animata dall'artista Floridi.

"Non posso che dire grazie alle tantissime persone che sono venute a trovarci, hanno cenato, fatto shopping, si sono divertite e hanno confermato l'apprezzamento per il nostro format - ha commentato Pierfranco Speranza, presidente Ccn San Miniato Basso -. Vi aspettiamo per replicare giovedì 19, ancora qui al Pinocchio".

Pinocchio in Strada è organizzato dall'associazione commercianti Ccn San Miniato Basso, con il patrocinio del Comune di San Miniato. Main sponsor: Macelleria Lo Scalco, Pallets Bertini e Ottica Mascagni. Con il supporto di San Miniato Promozione, Provincia di Pisa, Regione Toscana, associazione Pinocchio al Pinocchio, Confcommercio Provincia di Pisa, Terre di Pisa, Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest.

