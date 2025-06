Piu Certaldo: "La giunta Campatelli dimentica l’ufficio informazioni"

Abbiamo atteso speranzosi che la stagione turistica 2025 entrasse nel vivo, ma ancora oggi le porte dell’ufficio informazioni turistiche nella parte bassa del paese restano chiuse.

Il punto informazioni aperto lo scorso anno nei locali della ex biglietteria delle ferrovie presso la stazione di Certaldo, non ha ancora ripreso la sua attività dopo lo stop dello scorso Settembre.

L’associazione di Promozione Turistica a Certaldo svolge un ruolo cruciale per la gestione di alcuni servizi legati al turismo, alcune volte ben oltre le proprie competenze e fu proprio la l’Associazione a mettere a disposizione il personale per l’ufficio informazioni.

Confrontandoci con gli addetti del settore appare evidente che quella posizione più di altre è adatta ad ospitare un ufficio informazioni, ma questo deve essere un ufficio completo, in grado di erogare tutti quei servizi che l’utenza richiede, si rischia altrimenti di investire risorse in modo non ottimale.

Ci chiediamo quini quale valutazioni abbia fatto l’amministrazione Campatelli, che ancora una volta, arriva in ritardo su una questione importante per l’economia del paese. Quali informazioni sono state chieste dai turisti lo scorso anno ? che tipo di servizi sono stati richiesti ? cosa si intende fare nel prossimo futuro a questo proposito?

Immaginiamo che con la chiusura della biglietteria da parte di FFSS una richiesta significativa da parte dei turisti sia proprio il biglietto del treno, un servizio che però non dovrebbe limitarsi ai soli biglietti per i treni ma, anche autobus. info taxi e molto altro ancora. L’ufficio informazioni in quella posizione potrebbe giocare un ruolo fondamentale anche in ottica di mobilità sostenibile sviluppando un servizio di bike-sharing in collaborazione con le aziende private che già svolgono questo servizio sul territorio.

Come spesso accade l’inerzia della Politica frena i buoni propositi e le iniziative che potrebbero, assieme ad una gestione del patrimonio storico e culturale di Certaldo adeguata, essere un impulso all’economia del paese e quindi un volano di benessere.

Lista Civica Piu Certaldo

Notizie correlate