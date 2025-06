Rapina un passante a Firenze colpendolo con una bottiglia rotta, arrestato

La mattina del 13 giugno, i carabinieri hanno arrestato un quarantenne gambiano in Piazza San Pier Maggiore, a Firenze, per rapina ai danni di un passante pakistano. L'uomo ha aggredito la vittima con una presa al collo per rubargli il cellulare e, durante la fuga, ha colpito con una bottiglia rotta la vittima e un amico intervenuto in aiuto, provocando loro ferite. I militari, allertati dal 112, sono intervenuti prontamente e hanno arrestato il responsabile, ora detenuto a Sollicciano in attesa di convalida.

