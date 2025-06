Sindaca di Prato indagata, accuse e solidarietà

Botta e risposta sulla richiesta, da parte della procura di Firenze, degli arresti domiciliari per la sindaca di Prato Ilaria Bugetti, indagata con l'accusa di corruzione. L'iscrizione nel registro è avvenuta nell'ambito di voti e finanziamenti elettorali per favorire gli interessi dell'imprenditore Riccardo Matteini Bresci, anche lui indagato.

“Conosco Ilaria come amministratrice seria e donna profondamente legata alla sua comunità. Nel pieno rispetto del lavoro dei magistrati, sono certa che saprà chiarire le vicende oggi oggetto di indagine" afferma in una nota la presidente di Anci Toscana Susanna Cenni.

"Abbiamo il dovere di ribadire dubbi e domande che già un anno fa avevamo fatto sul rapporto di lavoro di Ilaria Bugetti con un'azienda legata al Gruppo Colle dell'imprenditore Riccardo Bresci Matteini. Allora non ricevemmo risposte e fummo accusati testualmente, durante la corsa elettorale di Bugetti a sindaco di Prato, di 'non avere altri argomenti se non il fango' contro di lei".

Lo scrive, in una nota, il deputato pratese di FdI, Chiara La Porta.

"Si apprende con certezza che il rapporto di lavoro di Ilaria Bugetti in un'impresa legata all'imprenditore è stato continuativo dal 2016 al 2024 - continua La Porta -. Un rapporto di lavoro, del quale ad oggi è ancora da appurare la natura, anche sul fronte contributivo, che non compare in ben tre curricula depositati dalla sindaca nel 2015 e nel 2020 per le elezioni Regionali e nel 2024, per la candidatura a sindaco di Prato e per il quale dichiarava di ricevere uno stipendio mensile".

"Quel lavoro non risulta mai indicato, pur non essendo Bugetti in aspettativa, che si affretterà invece a chiedere solo dopo i solleciti di FdI al presidente del Consiglio Regionale Antonio Mazzeo nel giugno 2024 - ricostruisce La Porta -. Oggi non possiamo che chiederci il perché Bugetti abbia sentito la necessità di non voler inserire mai, lungo l'arco della sua carriera curriculare, quel rapporto di lavoro. Ce lo chiediamo perché ci appare come mancata trasparenza non solo per le istituzioni che Bugetti rappresenta, ma soprattutto nei confronti dei cittadini che dovevano votare, in tre tornate elettorali. Ci chiediamo, in particolare: c'era qualcosa da nascondere?".

"Esiste un sistema Toscana che viene messo in luce solo oggi dalla magistratura, ma da anni lo denunciamo" afferma Erica Mazzetti, deputata pratese di Forza Italia.

"Nulla da eccepire sui finanziamenti, che sono registrati, ma se c'è stato uno scambio di favori va denunciato e stigmatizzato - prosegue -. I cittadini vogliono un'amministrazione che lavori, non ostaggio di veti o ricatti o favori fatti e ricevuti e il binomio tra Pd e parte di imprenditori in Toscana pare palese e consolidato. Su questo il centrodestra deve continuare a fare battaglia e proporre una visione liberale per la nostra regione".

"Sono e resto solidale con Bugetti, lunedì andrò in Comune a trovarla e spero si possa fare una battaglia, insieme anche al suo partito, per una giustizia giusta, il garantismo, l'autonomia della politica, la libertà di pensiero e azione rispetto ad una parte della magistratura, come sempre e solo ha fatto Forza Italia e continuerà a fare".

