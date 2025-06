Tenta furto su un’auto a Careggi, arrestato 30enne

Nel pomeriggio del 13 giugno, la polizia ha arrestato un 30enne di origine marocchina per tentato furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale nel parcheggio dell’Ospedale Careggi, a Firenze.

L’uomo, già noto per reati contro il patrimonio, era stato allontanato dal pronto soccorso per comportamenti molesti. Poco dopo, ha infranto il finestrino di un’auto in sosta nel vicino parcheggio e ha sottratto oggetti dall’abitacolo.

Il personale di vigilanza, che lo stava monitorando, ha allertato la polizia. Gli agenti lo hanno bloccato e medicato per ferite alla mano. Addosso aveva refurtiva e una cesoia.

È stato arrestato e trattenuto in Questura in attesa del processo per direttissima. È stato anche denunciato per ricettazione e possesso ingiustificato di oggetti atti a offendere.

